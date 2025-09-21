Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? FB seçim sonuçlarında bekleyiş sürüyor

İstanbul
Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenmekte olan Fenerbahçe seçimi bugün gerçekleşiyor. Taraftarlar ise başkanlık seçim sonuçlarını bekliyor.
Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe seçiminde heyecan dorukta. 10.00 itibarıyla oy verme işlemi başlarken işlemleri 17.00'de sona erecek. Fenerbahçe seçim sonuçlarının 18.00-19.00 civarında belli olması beklenirken net sonucunda 19.00 civarında duyurulması bekleniyor.
21 Eylül Pazar günü gerçekleşen seçimin sonuçları henüz duyurulmazken oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklardan çıkan oy sayılarının paylaşılması bekleniyor. Sonuçlar bugün 18.00 civarında belli olmaya başlayacak.