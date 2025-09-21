Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? FB seçim sonuçlarında bekleyiş sürüyor

Fenerbahçe seçim sonuçlarının ne zaman açıklanacağı beklenirken oy verme işlemleri başladı. Binlerce taraftarın heyecanla beklediği seçim eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenleniyor.

Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? FB seçim sonuçlarında bekleyiş sürüyor
Eski Kenan Evren Lisesi Arazisi'nde düzenlenmekte olan seçimi bugün gerçekleşiyor. Taraftarlar ise sonuçlarını bekliyor.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe seçiminde heyecan dorukta. 10.00 itibarıyla oy verme işlemi başlarken işlemleri 17.00'de sona erecek. Fenerbahçe seçim sonuçlarının 18.00-19.00 civarında belli olması beklenirken net sonucunda 19.00 civarında duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? FB seçim sonuçlarında bekleyiş sürüyor

FENERBAHÇE SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

21 Eylül Pazar günü gerçekleşen seçimin sonuçları henüz duyurulmazken oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıklardan çıkan oy sayılarının paylaşılması bekleniyor. bugün 18.00 civarında belli olmaya başlayacak.

Fenerbahçe seçimi Ali Koç yönetim listesinde kimler var? İşte Ali Koç’un listesindeki isimler
