Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe seçimi Ali Koç yönetim listesinde kimler var? İşte Ali Koç’un listesindeki isimler

ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Ali Koç, bugün yeniden seçime katıldı. Binlerce üyenin katılacağı Fenerbahçe başkanlık seçimi başlarken Ali Koç'un yönetim listesi de merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe seçimi Ali Koç yönetim listesinde kimler var? İşte Ali Koç’un listesindeki isimler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 10:28

20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda bekleyiş sürerken bugün başkan olacak isim belli oldu. 4. kez heyecanı yaşanırken 'un yönetim listesi de gündeme geldi.

FENERBAHÇE ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Spor Kulübü'nün Başkanını belirlemek için 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği kongre sonucunda başkan olacak isim belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim listesinde Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman yer alıyor.

Fenerbahçe seçimi Ali Koç yönetim listesinde kimler var? İşte Ali Koç’un listesindeki isimler

ALİ KOÇ BAŞKAN SEÇİLDİ Mİ?

Bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonucu henüz belli olmazken gözler kongreden çıkacak olan sonuçta. İlk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen isim, 3 kongrede de koltuğu bırakmadı. Ali Koç, 4. seçiminde 'a karşı mücadele edecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe seçimi saat kaçta, ne zaman? Oy verme işleminin biteceği saat
ETİKETLER
#ali koç
#kongre
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Başkan Seçimi
#Başkan Seçimleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.