Fenerbahçe seçimi Ali Koç yönetim listesinde kimler var? İşte Ali Koç’un listesindeki isimler

20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda bekleyiş sürerken bugün başkan olacak isim belli oldu. 4. kez kongre heyecanı yaşanırken Ali Koç'un yönetim listesi de gündeme geldi.

FENERBAHÇE ALİ KOÇ YÖNETİM LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Başkanını belirlemek için 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği kongre sonucunda başkan olacak isim belli olacak. Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim listesinde Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman yer alıyor.

ALİ KOÇ BAŞKAN SEÇİLDİ Mİ?

Bugün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin sonucu henüz belli olmazken gözler kongreden çıkacak olan sonuçta. İlk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen isim, 3 kongrede de koltuğu bırakmadı. Ali Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı mücadele edecek.