Fenerbahçe seçimi saat kaçta, ne zaman? Oy verme işleminin biteceği saat

İlk toplantıda yeterli oy çoğunluğu sağlanmadığı için 20-21 Eylül tarihlerinde yeniden toplanılıyor. Bugün gerçekleşecek olan Fenerbahçe başkanlık seçimi için bekleyiş devam ediyor.

FENERBAHÇE SEÇİMİ SAAT KAÇTA 2025 21 EYLÜL?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı devam ediyor. 20 Eylül Cumartesi günü başlayan kongrede bugün seçim gerçekleşecek. Binlerce üyenin katılım sağlayacağı başkanlık seçimi bugün 10.00 itibarıyla başlayacak.

Ali Koç'un listesinde Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman yer alıyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK OY VERME SAAT KAÇTA BİTİYOR?

21 Eylül Pazar günü gerçekleşen FB başkanlık seçiminde heyecan sürerken oy verme işlemleri 10.00 ile 17.00 aralığında gerçekleşecek. Üyeler 17.00'ye kadar oy verme işlemlerini yapabilecek. Mevcut başkan Ali Koç, "20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi tam bir Fenerbahçe demokrasisi şöleni şeklinde geçmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullanarak üyelere ve taraftara seslenmişti.