Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe için kritik gün... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı kongrenin ilk gününde gerginlik had safhaya çıktı. Stadyumun içinde 'Ali Koç istifa' tezahüratları yankılandı. Bugün ise 50 sandıkta yaklaşık 50 bin üye oy kullanacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 09:50

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Ali Koç ve Sadettin Saran seçimde başkanlık için yarışıyor. Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde ilk gün üyeler konuşma yaptı.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

KAVGAYLA BAŞLADI

Çobani Stadyumu'ndaki gerçekleştirilen kongrenin ilk günde gerginlik çıktı. Protokol tribünündeki kavga güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sona erdi.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

'ALİ KOÇ İSTİFA' TEZAHÜRATLARI YANKILANDI

Stadyuma Ali Koç'un girmesiyle birlikte binlerce kişi 'Ali Koç istifa' tezahüratı yaptı. Ali Koç tribünlerin önünden geçerken Sadettin Saran sesleri yükseldi.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

BORÇ 21 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Seçimde üyeler Fenerbahçe'nin mal varlıklarına dair yönetime yetki veren maddeleri reddetti. Sarı lacivertlilerin borcu ise 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.

Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

SANDIKLAR KURULDU

Bugün ise oy verme işlemi yapılacak. Kongrede 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ali Koç ve Sadettin Saran için 50 sandıkta oy kullanılacak.

#Gündem
#Spor
