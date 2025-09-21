Fenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç mu, Sadettin Saran mı?

Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Ali Koç ve Sadettin Saran seçimde başkanlık için yarışıyor. Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi'nde ilk gün üyeler konuşma yaptı.

KAVGAYLA BAŞLADI

Çobani Stadyumu'ndaki gerçekleştirilen kongrenin ilk günde gerginlik çıktı. Protokol tribünündeki kavga güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sona erdi.

'ALİ KOÇ İSTİFA' TEZAHÜRATLARI YANKILANDI

Stadyuma Ali Koç'un girmesiyle birlikte binlerce kişi 'Ali Koç istifa' tezahüratı yaptı. Ali Koç tribünlerin önünden geçerken Sadettin Saran sesleri yükseldi.

BORÇ 21 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Seçimde üyeler Fenerbahçe'nin mal varlıklarına dair yönetime yetki veren maddeleri reddetti. Sarı lacivertlilerin borcu ise 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.

SANDIKLAR KURULDU

Bugün ise oy verme işlemi yapılacak. Kongrede 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Ali Koç ve Sadettin Saran için 50 sandıkta oy kullanılacak.