Hava Durumu
32°
Fenerbahçe teknik direktör adayları belli oldu. Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör konusunda yönetimin alacağı karara çevrildi. Yerli adaylar arasında İsmail Kartal’ın adı öne çıkarken, sportif direktör Devin Özek’in başkan Ali Koç’a sunduğu yabancı teknik direktör önerisi ise taraftarlar arasında heyecan oluşturdu. İşte Fenerbahçe teknik direktör adayları…

Fenerbahçe teknik direktör adayları! Listede yabancı hocalar ağırlıkta
’de arayışları yoğun şekilde devam ediyor. Milli maç arasını fırsata çevirmek isteyen yönetim, hem yerli hem de yabancı adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için yerli adaylar arasında ismi öne çıkarken, yabancı teknik direktörler konusunda farklı seçenekler gündeme gelmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Devin Özek, Stuttgart’ın teknik direktörü Sebastian Hoeness’i başkan Ali Koç’a önerdi. Özek’in yaptığı sunumda, Hoeness’in baskılı, topa sahip olmayı hedefleyen ve hücum odaklı futbol anlayışı sebebiyle Fenerbahçe için uygun bir isim olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Stuttgart’ta oldukça başarılı bir dönem geçiren 43 yaşındaki teknik adam, takımıyla Almanya Kupası zaferi yaşamış ve kulübünü Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı.

Fenerbahçe teknik direktör adayları! Listede yabancı hocalar ağırlıkta

Bunun yanında Fenerbahçe yönetiminin gündemine son olarak Tottenham’ın çalıştırıcısı Ange Postecoglou’nun geldiği öne sürüldü. Fabrizio Romano’nun haberine göre Postecoglou, sarı-lacivertlilerin adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham ile UEFA şampiyonluğu yaşayan Yunan asıllı Avustralyalı teknik adamın, Bundesliga ekiplerinden Leverkusen’in de ilgisini çektiği belirtiliyor.

Fenerbahçe teknik direktör adayları! Listede yabancı hocalar ağırlıkta

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Fenerbahçe’de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları hız kazandı. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya elenilmesi sonrasında faturanın Mourinho’ya kesilmesi ve görevine son verilmesiyle yönetim yeni isimlere yöneldi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkarken, yeni teknik direktör konusunda kararın kısa süre içinde alınması bekleniyor.

Fenerbahçe teknik direktör adayları! Listede yabancı hocalar ağırlıkta

Başkan Ali Koç’un, seçim öncesinde krediyi artırmak için teknik direktör hamlesini kısa sürede tamamlamak istediği ifade edildi. Yönetimde bir kısım isim İsmail Kartal’a dönüşten yana görüş bildirirken, Devin Özek yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesinin daha doğru olacağını savunuyor.

Fenerbahçe teknik direktör adayları! Listede yabancı hocalar ağırlıkta

FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞTI MI?

Yönetim içinde farklı görüşler bulunsa da İsmail Kartal ismi yerli adaylar arasında güçlü bir seçenek olarak duruyor. Fenerbahçe’deki ikinci döneminde 99 puan toplayarak dikkat çekici bir performans sergileyen Kartal, ligi 102 puanla tamamlayan Galatasaray’ın ardından ikinci sırada yer almıştı. Sarı-lacivertli takımdaki ikinci döneminde 2.40 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, son olarak İran ekibi Persepolis’i çalıştırmıştı.

Ancak yönetim içindeki tartışmalarda İsmail Kartal’ın yeniden göreve getirilmesi konusunda kesin bir karar alınmış değil.

