Fenerbahçe Trabzonspor maç kadrosu! Fenerbahçe Trabzonspor muhtemel ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmaları kapsamında mücadele bugün Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmada iki takımın da kadrolarında kritik değişikliklerin olması bekleniyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Trendyol 'in 5. haftası kapsamında bugün saat 19.00'da - ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe bu zamana kadar ligde oynadığı 3 karşılaşmadan 1 beraberlik, 2 galibiyet alarak 7 puan topladı. 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşılaşmasından galibiyet ile ayrılarak puanını 10'a çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'in namağlup ekiplerinden Trabzonspor ise 4 karşılaşmada, 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 10 puan toplayan Trabzonspor, ligde 2. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi mücadelede 3 puanı alarak Galatasaray ile olan puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Trabzonspor , muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi Fenerbahçe2de karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Yiğit Efe Demir, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş mücadelede sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler.

Trabzonspor tarafında ise Benjamin Bouchouari, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan ve Wagner Pina karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle oynamayacaklar.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Archie Brown, İrfan, Fred, İsmail, Nene, Talisca, En-Nesyri.

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Tim Jabol, Okay, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu.

