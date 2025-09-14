Fenerbahçe Trabzonspor maç sonucu kaç kaç? Üst üste üçüncü galibiyet

Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Kadıköy’de oynanan müsabakayı Fenerbahçe 1-0’lık skorla üstün tamamladı.

Trabzonspor’da Onuachu’nun 11. dakikada attığı gol, VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Okay Yokuşlu, 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla bordo-mavili takımı sahada 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 45’i gösterdiğinde ise sahneye En Nesyri çıktı ve Fenerbahçe’yi öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve sarı-lacivertliler sahadan zaferle ayrıldı.

Süper Lig’de arka arkaya 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle puanını 10’a çıkardı.

Trabzonspor ise bu sezon ilk defa yenildi ve 10 puanda kaldı.