Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe’nin lig sırası

UEFA Avrupa Ligi’nde Nice’i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’nin zaferle beraber lig evresindeki konumu da değişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe’nin lig sırası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 22:29

2. haftasında , Fransa temsilcisi ’i ağırlarken mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugünkü karşılaşmayla birlikte Fransız takımlarıyla 23 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, en çok resmi müsabakayı da 6 defa ile Nice’e karşı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe’nin lig sırası

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nice karşılaşmasıyla Avrupa turnuvalarında 400. gole erişti.

Sarı-lacivertliler bugüne kadar yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 139, UEFA Kupası'nda 72, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 62, Konferans Ligi'nde 44, Şampiyonlar Ligi'nde 42, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 30 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe’nin lig sırası

Fenerbahçe, 'nun ilk devrede attığı gollerle 2-1 üstün gelirken, UEFA Avrupa Ligi sıralaması da değişiklik gösterdi.

Fenerbahçe 3 puanı kazanmasıyla birlikte 19. basamağa çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki toplam gol sayısı kaç oldu?
Nice karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe Avrupa kupalarında 400. golünü kaydetti.
ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#kerem aktürkoğlu
#nice
#Fenerbahçe
#Avrupa Turnuvaları
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.