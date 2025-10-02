Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi puanı kaç? Fenerbahçe’nin lig sırası

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice’i ağırlarken mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugünkü karşılaşmayla birlikte Fransız takımlarıyla 23 kez karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, en çok resmi müsabakayı da 6 defa ile Nice’e karşı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nice karşılaşmasıyla Avrupa turnuvalarında 400. gole erişti.

Sarı-lacivertliler bugüne kadar yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 139, UEFA Kupası'nda 72, UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 62, Konferans Ligi'nde 44, Şampiyonlar Ligi'nde 42, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 30 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 11 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun ilk devrede attığı gollerle 2-1 üstün gelirken, UEFA Avrupa Ligi sıralaması da değişiklik gösterdi.

Fenerbahçe 3 puanı kazanmasıyla birlikte 19. basamağa çıktı.