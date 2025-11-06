Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

Fenerbahçe bugün Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlileirn deplasmanda oynayacağı mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 15:16

Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan 'nde bugün 4. hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , Çekya ekibi Victoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada Fenerbahçe, Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevapları merak ediliyor.

Fenerbahçe Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

FENERBAHÇE VİKTORİA PLZEN'İ YENERSE, YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe bugün deplasmanda Viktoria Plzen karşısında galibiyet alırsa ilk 24'ü büyük oranda garantilemiş olacak. Diğer maçların da sonuçlarına göre bu oran değişebilmekle birlikte Fenerbahçe yüzde 90'dan fazla bir oran ile ilk 24'ü garantileyecek.

Fenerbahçe'nin beraberlik alma durumunda ise ilk 24 ihtimali yine artış gösterecek. Sarı-lacivertliler mağlubiyet almadığı taktırde ilk 24 yolunda büyük bir avantaj elde edecek. Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'nin ilk 24 ihtimali ilerleyen haftalarda oynanacak olan maçların ardından belirlenecek.

Fenerbahçe Viktoria Plzen'i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe bu sezon 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 6 puan toplayan temsilcimiz puan tablosunda 14. sırada yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 3 hafta maçlarının sonuçlarına göre puan tablosu ise şöyle:

  1. Midtjylland - 9
  2. Braga - 9
  3. Lyon - 9
  4. Dinamo Zagreb - 7
  5. Viktoria Plzen - 7
  6. Freiburg - 7
  7. Ferençvaroş - 7
  8. Brann - 6
  9. Celta - 6
  10. Aston Villa - 6
  11. Lille - 6
  12. Go Ahead Eagles - 6
  13. Young Boys - 6
  14. Fenerbahçe - 6
  15. Porto - 6
  16. Real Betis - 5
  17. Nottingham Forrest - 4
  18. Bologna - 4
  19. Genk - 4
  20. PAOK - 4
  21. Celtic - 4
  22. Panathinaikos - 3
  23. Roma - 3
  24. Basel - 3
  25. Feyenoord - 3
  26. Ludogorets - 3
  27. Sturm Graz - 3
  28. FCSB - 3
  29. Stuttgart - 3
  30. Kızılyıldız - 1
  31. Malmö - 1
  32. M. Tel-Aviv - 1
  33. Nice - 0
  34. RB Salzburg - 0
  35. Utrecht - 0
  36. Rangers - 0
