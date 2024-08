Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig takımlarından Brighton'a transfer oldu

28 Ağustos 2024 12:28 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:02

Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te gösterdiği performansın ardından büyük kulüplerin ilgisini çekmişti.

Birçok kulüp ile transfer konusunda gündeme gelen milli oyuncunun transferi Fenerbahçe tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi.

Taraftarlar tarafından Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, hangi takıma transfer oldu soruları gündeme geldi.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFER OLDU MU?

24 yaşındaki sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu.

Milli oyuncu İngiliz ekibiyle 4 yıllık resmi anlaşma imzaladı.

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'dan yıllık 3.5 milyon Euro kazanacağı açıklandı.

Fenerbahçe transferden 30 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay kazanacak.

FERDİ KADIOĞLU KAP AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."