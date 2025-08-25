Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Ferdi Zeyrek hangi okul mezunu? Kızı Nehir Zeyrek babasının yolunda gidiyor

Manisa büyükşehir belediye başkanı olarak görev yapan Ferdi Zeyrek 9 Haziran tarihinde elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmişti. Kızı Nehir Zeyrek zorlu dönemde babasına sözünü tutacağını ve yolunda ilerleyeceğini söylemişti. Nehir Zeyrek'in mimarlık bölümüne yerleşmesinin ardından Ferdi Zeyrek'in okuduğu okul ve bölüm merak edildi.

Ferdi Zeyrek hangi okul mezunu? Kızı Nehir Zeyrek babasının yolunda gidiyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
11:57
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
11:57

Büyükşehir Belediye Başkanı , 6 Haziran 2025 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zorlu dönemde kızı Nehir Zeyrek sınavına girerek babasına sözünü tutmuştu.

FERDİ ZEYREK HANGİ OKUL MEZUNU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu olay sonrasında kızı Nehir Zeyrek YKS sınavına girmişti. Bugün açıklanan sonuçlara göre Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Ferdi Zeyrek ilk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Ferdi Zeyrek hangi okul mezunu? Kızı Nehir Zeyrek babasının yolunda gidiyor

FERDİ ZEYREK NE MEZUNU?

16 Mart 1977 tarihinde dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, Manisa'da eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kuran isim Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl süreyle başkanlık görevi yürüttü.

