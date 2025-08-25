Ferdi Zeyrek hangi okul mezunu? Kızı Nehir Zeyrek babasının yolunda gidiyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zorlu dönemde kızı Nehir Zeyrek YKS sınavına girerek babasına sözünü tutmuştu.

FERDİ ZEYREK HANGİ OKUL MEZUNU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu olay sonrasında kızı Nehir Zeyrek YKS sınavına girmişti. Bugün açıklanan sonuçlara göre Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni kazandı. Ferdi Zeyrek ilk, orta ve lise eğitimini Manisa'da tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

16 Mart 1977 tarihinde dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, Manisa'da eğitimini tamamladıktan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra kendi mimarlık ve iç tasarım şirketini kuran isim Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl süreyle başkanlık görevi yürüttü.