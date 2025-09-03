Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yenerse kimle karşılaşacağı belli oldu

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları 4 Eylül 2025 Perşembe günü ise ABD ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'yi yenerse bir ilke imza atacak ve 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek.

Mücadelenin başlamasına saatler kala Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi kim olduğu gündeme geldi.

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları çeyrek final etabında ABD'yi mağlup ederse yarı finalde Hollanda - Japonya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yarı final mücadeleleri ise 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı finallerin ardından ise 7 Eylül'de 2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın final maçları ve üçüncülük maçları oynanacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final etabı kapsamında oynanacak olan ABD - Türkiye voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü 16.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.