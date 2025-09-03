Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yenerse kimle karşılaşacağı belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 4 Eylül 2025 Perşembe Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları kazanması halinde yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etmiş olacak. Filenin Sultanları'nın yarı final rakibinin kim olduğu ise belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yenerse kimle karşılaşacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 10:57

2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda A Milli Takımımız son 16 turu karşılaşmaları kapsamında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Sırbistan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen 4 Eylül 2025 Perşembe günü ise ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'yi yenerse bir ilke imza atacak ve 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselecek.

Mücadelenin başlamasına saatler kala Filenin Sultanları'nın yarı final rakibi kim olduğu gündeme geldi.

Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yenerse kimle karşılaşacağı belli oldu

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları etabında ABD'yi mağlup ederse yarı finalde - maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Yarı final mücadeleleri ise 6 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Yarı finallerin ardından ise 7 Eylül'de 2025 Dünya Kadınlar Şampiyonası'nın final maçları ve üçüncülük maçları oynanacak.

Filenin Sultanları yarı final rakibi kim? A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD'yi yenerse kimle karşılaşacağı belli oldu

TÜRKİYE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final etabı kapsamında oynanacak olan ABD - Türkiye voleybol maçı açıklanan bilgilere göre 4 Eylül 2025 Perşembe günü 16.30'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

ETİKETLER
#Voleybol
#abd
#japonya
#hollanda
#türkiye milli takımı
#kadın voleybol
#filenin sultanları
#çeyrek final
#dünya şampiyonası
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#A Milli Voleybol Takımı
#2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.