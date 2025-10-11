Formula 1 Amerika yarışı tarihi ne zaman? Sprint ve sıralama turları

Kategoriler
Formula 1’de sıradaki durak Amerika olacak. Formula 1’de adrenalin ABD yarışı ile devam edecek.
17 ile 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Amerika etabı için geri sayım başladı.
Formula 1’de ABD GP yarışında pilotlar, 17 Ekim günü saat 20:30’da antrenman turlarına çıkacak.
18 Ekim saat 00:30’da sprint sıralama mücadeleleri başlayacak. 18 Ekim akşam saat 20:00’de sprint etabı tamamlanacak.
Sıralama seansı ise 18’ini 19 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saat 00:00’da yapılacak.
ABD GP yarışı 19 Ekim’de saat 22:00’de start alacak.
Puan Tablosu
1. Oscar Piastri (Avustralya): 336
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 314
3. Max Verstappen (Hollanda): 273
4. George Russell (Büyük Britanya): 237
5. Charles Leclerc (Monako): 173