19°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Formula 1 Amerika yarışı tarihi ne zaman? Sprint ve sıralama turları

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, sezonun 19. etabı olan ABD Grand Prix’siyle sürecek. Yarışın zamanı ve ayrıntıları ise meraklılar tarafından araştırılıyor.

Formula 1 Amerika yarışı tarihi ne zaman? Sprint ve sıralama turları
Haber Merkezi
11.10.2025
19:51
11.10.2025
19:51

’de sıradaki durak olacak. Formula 1’de adrenalin ABD yarışı ile devam edecek.

17 ile 19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Amerika etabı için geri sayım başladı.

Formula 1 Amerika yarışı tarihi ne zaman? Sprint ve sıralama turları

FORMULA 1 AMERİKA NE ZAMAN?

Formula 1’de ABD GP yarışında pilotlar, 17 Ekim günü saat 20:30’da antrenman turlarına çıkacak.

18 Ekim saat 00:30’da sprint sıralama mücadeleleri başlayacak. 18 Ekim akşam saat 20:00’de sprint etabı tamamlanacak.

Sıralama seansı ise 18’ini 19 Ekim Pazar gününe bağlayan gece saat 00:00’da yapılacak.

ABD GP yarışı 19 Ekim’de saat 22:00’de start alacak.

Formula 1 Amerika yarışı tarihi ne zaman? Sprint ve sıralama turları

Puan Tablosu

1. (Avustralya): 336

2. (Büyük Britanya): 314

3. Max Verstappen (Hollanda): 273

4. George Russell (Büyük Britanya): 237

5. Charles Leclerc (Monako): 173

#amerika
#formula 1
#oscar piastri
#lando norris
#Yarış
#Abd Gp
#Formula 1 Puan Tablosu
#Aktüel
