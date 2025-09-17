Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Frankfurt Galatasaray maçının hakemi Marco Guida kimdir nereli? Marco Guida maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ın Frankfurt ile karşılaşacağı mücadeleyi Serie A hakemlerinden Marco Guida’nın yöneteceği açıklanırken, hakemin geçmiş maçları da merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Frankfurt Galatasaray maçının hakemi Marco Guida kimdir nereli? Marco Guida maçları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 18:29
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 18:29

grup safhası ilk karşılaşmasında 'a misafir olacak.

18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakayı Marco Guida yönetecek.

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında Marco Guida'nın yardımcı hakemliklerini Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

VAR görevinde ise Marco Dio Bello bulunacak.

Frankfurt Galatasaray maçının hakemi Marco Guida kimdir nereli? Marco Guida maçları

MARCO GUİDA KİMDİR?

Marco Guida, 7 Haziran 1981’de İtalya'nın Nocera Inferiore kentinde dünyaya geldi.

2014 yılından bu yana FIFA hakemi statüsüne sahip olan Guida, UEFA elit grubunda yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda da hakemlik deneyimi mevcut.

Avrupa kupalarının yanı sıra Çin Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde de karşılaşmalar yönetti.

Frankfurt Galatasaray maçının hakemi Marco Guida kimdir nereli? Marco Guida maçları

Nisan 2024’te Almanya’da düzenlenen UEFA Euro 2024’te görev almak üzere seçildi.

Marco Guida, 15 Ağustos 2023’te Galatasaray’ın NK Olimpija Ljubljana ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında da görev yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

Marco Guida daha önce Galatasaray’ın maçını yönetti mi?
15 Ağustos 2023’te Galatasaray’ın NK Olimpija Ljubljana ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında da görev yapmıştı.
ETİKETLER
#galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#hakem
#Eintracht Frankfurt
#Marco Guida
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.