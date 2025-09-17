Frankfurt Galatasaray maçının hakemi Marco Guida kimdir nereli? Marco Guida maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup safhası ilk karşılaşmasında Galatasaray Eintracht Frankfurt'a misafir olacak.

18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakayı Marco Guida yönetecek.

Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında Marco Guida'nın yardımcı hakemliklerini Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek.

VAR görevinde ise Marco Dio Bello bulunacak.

MARCO GUİDA KİMDİR?

Marco Guida, 7 Haziran 1981’de İtalya'nın Nocera Inferiore kentinde dünyaya geldi.

2014 yılından bu yana FIFA hakemi statüsüne sahip olan Guida, UEFA elit hakem grubunda yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi önemli turnuvalarda da hakemlik deneyimi mevcut.

Avrupa kupalarının yanı sıra Çin Süper Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’nde de karşılaşmalar yönetti.

Nisan 2024’te Almanya’da düzenlenen UEFA Euro 2024’te görev almak üzere seçildi.

Marco Guida, 15 Ağustos 2023’te Galatasaray’ın NK Olimpija Ljubljana ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşmasında da görev yapmıştı.