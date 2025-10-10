Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa ile Azerbaycan, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım, Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

FRANSA AZERBAYCAN CANLI İZLE

Fransa ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdüğü Norveçli hakem R. Saggi çalacak. Fransa, Ukrayna ve İzlanda karşısında aldığı galibiyetlerle grupta 6 puanla lider durumda bulunuyor. Takımın form grafiği yüksek olsa da Tchouameni’nin kırmızı kart cezalısı, Barcola, Thuram ve Dembele’nin sakat olması dikkat çekiyor.

Azerbaycan ise 2 maç sonunda 1 puan toplayabildi. Ukrayna ile 1-1 berabere kalan ekip, İzlanda karşısında 5-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı. Son 5 maçta yalnızca 1 beraberlik elde eden Azerbaycan, savunma hattında yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışıyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Fransa Azerbaycan maçı ilk 11’leri belli oldu:

Fransa 11: Maignan, Hernandez, Upamecano, Saliba, Gusto, Rabiot, Thuram, Ekitike, Olise, Coman, Mbappe

Azerbaycan 11: Mahammadaliev, Cafarquliyev, Krivotsyuk, Mustafazada, Badalov, Aliyev, Ahmadzada, Makhmudov, Khaybulaev, Bayramov, Emreli

FRANSA AZERBAYCAN HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, Fransa Azerbaycan maçını platform üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek. Canlı yayın, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon gibi farklı cihazlardan erişilebilir durumda olacak.

Fransa’da ise karşılaşma TF1 kanalından ekranlara gelecek. Yayın, Fransa genelinde şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, Exxen ve TF1 aracılığıyla 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bu önemli mücadeleyi canlı takip edebilecek.

FRANSA AZERBAYCAN MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fransa Azerbaycan maçını şifresiz yayınlayacak bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Karşılaşma Azerbaycan’da CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra ABD’de Fox Sports 2, Belçika’da TF1, Bulgaristan’da Diema Sport 2 HD, Danimarka’da TV2 Play Denmark ve Portekiz’de Sport TV1 üzerinden maç izlenebilecek.

Fransa Azerbaycan maçını veren kanallar:

ABD: Fox Sports 2

Azerbaycan: CBC Sport

Belçika: TF1

Bulgaristan: Diema Sport 2 HD

Danimarka: TV2 Play Denmark

Portekiz: Sport TV1

FRANSA - AZERBAYCAN NEREDE İZLENİR?

Mücadele Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. 21.45’te başlayacak karşılaşmada Fransa, taraftarının desteğini arkasına alacak. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı futbolcular bulunmasına rağmen, kadro derinliğiyle sahaya güçlü bir 11 çıkıyor.

Azerbaycan ise deplasmanda oynayacağı bu zorlu maçta savunma direncini artırmaya çalışacak. Teknik kadro, gol yemeden puan almayı hedefliyor. Mücadele EXXEN’den canlı izlenebilecek.