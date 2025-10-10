Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa Azerbaycan canlı yayın ile ekranlara geliyor! 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup D’de heyecan bu akşam Paris’te yaşanacak. Fransa ile Azerbaycan, Parc des Princes Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Norveçli hakem R. Saggi’nin yöneteceği mücadele saat 21.45’te başlayacak. İşte Fransa Azerbaycan canlı yayın bilgileri…

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 21:02

ile , 2026 kapsamında bu akşam önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. İki takım, Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

FRANSA AZERBAYCAN CANLI İZLE

Fransa ile Azerbaycan arasında oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 21.45’te başlayacak. Paris’teki Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak mücadelede düdüğü Norveçli hakem R. Saggi çalacak. Fransa, Ukrayna ve İzlanda karşısında aldığı galibiyetlerle grupta 6 puanla lider durumda bulunuyor. Takımın form grafiği yüksek olsa da Tchouameni’nin kırmızı kart cezalısı, Barcola, Thuram ve Dembele’nin sakat olması dikkat çekiyor.

Azerbaycan ise 2 maç sonunda 1 puan toplayabildi. Ukrayna ile 1-1 berabere kalan ekip, İzlanda karşısında 5-0’lık ağır bir mağlubiyet aldı. Son 5 maçta yalnızca 1 beraberlik elde eden Azerbaycan, savunma hattında yaşadığı sıkıntıları çözmeye çalışıyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Fransa Azerbaycan maçı ilk 11’leri belli oldu:

Fransa 11: Maignan, Hernandez, Upamecano, Saliba, Gusto, Rabiot, Thuram, Ekitike, Olise, Coman,

Azerbaycan 11: Mahammadaliev, Cafarquliyev, Krivotsyuk, Mustafazada, Badalov, Aliyev, Ahmadzada, Makhmudov, Khaybulaev, Bayramov, Emreli

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA AZERBAYCAN HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye’de Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak. Exxen kullanıcıları, Fransa Azerbaycan maçını platform üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek. Canlı yayın, telefon, tablet, bilgisayar veya televizyon gibi farklı cihazlardan erişilebilir durumda olacak.

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa’da ise karşılaşma TF1 kanalından ekranlara gelecek. Yayın, Fransa genelinde şifresiz olarak izlenebilecek. Futbolseverler, Exxen ve TF1 aracılığıyla 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bu önemli mücadeleyi canlı takip edebilecek.

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA AZERBAYCAN MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fransa Azerbaycan maçını şifresiz yayınlayacak bazı yabancı kanallar da bulunuyor. Karşılaşma Azerbaycan’da CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Bunun yanı sıra ABD’de Fox Sports 2, Belçika’da TF1, Bulgaristan’da Diema Sport 2 HD, Danimarka’da TV2 Play Denmark ve Portekiz’de Sport TV1 üzerinden maç izlenebilecek.

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Fransa Azerbaycan maçını veren kanallar:

  • ABD: Fox Sports 2
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Belçika: TF1
  • Bulgaristan: Diema Sport 2 HD
  • Danimarka: TV2 Play Denmark
  • Portekiz: Sport TV1
Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

FRANSA - AZERBAYCAN NEREDE İZLENİR?

Mücadele Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Parc des Princes Stadyumu’nda oynanacak. 21.45’te başlayacak karşılaşmada Fransa, taraftarının desteğini arkasına alacak. Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı futbolcular bulunmasına rağmen, kadro derinliğiyle sahaya güçlü bir 11 çıkıyor.

Fransa Azerbaycan CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Azerbaycan ise deplasmanda oynayacağı bu zorlu maçta savunma direncini artırmaya çalışacak. Teknik kadro, gol yemeden puan almayı hedefliyor. Mücadele EXXEN’den canlı izlenebilecek.

