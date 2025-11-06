Galatasaray Ajax maç özeti! Şampiyonlar Ligi maçının önemli dakikaları

Dün akşam Johan Cruijff Arena'da oynanan Galatasaray Ajax maçının özetini canlı olarak izleyenlerin yanında önemli dakikaları okumak isteyenler de bulunuyor. Hollanda temsilcisi ile oynanan karşılaşmanın önemli dakikaları dikkat çekti!

GALATASARAY AJAX MAÇ ÖZETİ

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada GS, Ajax'ı 3-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında etkili olamayan Ajax, ataklara girse de herhangi bir gol kaydedemedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray rüzgarı başladı.

Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in 60. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında 66 ve 78. dakikalarda Osimhen'in penaltıdan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı. Galatasaray aldığı galibiyet ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 puana ulaşmayı başardı.

GALATASARAY AJAX MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Galatasaray Ajax maçının önemli dakikaları ikinci yarı itibarıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik olurken ikinci yarıda Osimhen rakibi gol yağmuruna tuttu. Sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0'lık skorla yendi. İlk yarıda Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer ise yaptığı kurtarışlarla Nijeryalı santrfora gol izni vermedi fakat ikinci yarıda Osimhen, 3 gol attı.