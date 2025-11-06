Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Ajax maç özeti! Şampiyonlar Ligi maçının önemli dakikaları

Galatasaray Ajax maçının özeti binlerce taraftarın gündeminde. Dün akşam oynanan karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Galatasaray sahadan galip olarak ayrıldı. Taraftarlar ise Galatasaray Ajax maçının özetini araştırmaya başladı. Sizler için nefes kesen maçın önemli dakikalarını derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Ajax maç özeti! Şampiyonlar Ligi maçının önemli dakikaları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:25

Dün akşam Johan Cruijff Arena'da oynanan maçının özetini canlı olarak izleyenlerin yanında önemli dakikaları okumak isteyenler de bulunuyor. Hollanda temsilcisi ile oynanan karşılaşmanın önemli dakikaları dikkat çekti!

GALATASARAY AJAX MAÇ ÖZETİ

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmada GS, Ajax'ı 3-0'lık skorla yendi. Mücadelenin ilk 35 dakikasında etkili olamayan Ajax, ataklara girse de herhangi bir gol kaydedemedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona ererken karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray rüzgarı başladı.

Galatasaray Ajax maç özeti! Şampiyonlar Ligi maçının önemli dakikaları

Nijeryalı golcüsü 'in 60. dakikadaki kafa vuruşuyla öne geçti. Sarı-kırmızılılar, sonrasında 66 ve 78. dakikalarda Osimhen'in penaltıdan bulduğu gollerle maçı 3-0 kazandı. Galatasaray aldığı galibiyet ile UEFA 'nde 9 puana ulaşmayı başardı.

Galatasaray Ajax maç özeti! Şampiyonlar Ligi maçının önemli dakikaları

GALATASARAY AJAX MAÇI ÖNEMLİ DAKİKALAR

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan Galatasaray Ajax maçının önemli dakikaları ikinci yarı itibarıyla başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik olurken ikinci yarıda Osimhen rakibi gol yağmuruna tuttu. Sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0'lık skorla yendi. İlk yarıda Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer ise yaptığı kurtarışlarla Nijeryalı santrfora gol izni vermedi fakat ikinci yarıda Osimhen, 3 gol attı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Victor Osimhen'den Ajax sözleri!
ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#victor osimhen
#ajax
#Johan Cruijff Arena
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.