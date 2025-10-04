Menü Kapat
Galatasaray Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlar! GS BJK derbisi maç sonuçları

Galatasaray Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları taraftarın gündeminde. Galatasaray Beşiktaş derbisi için bekleyiş sürerken Galatasaray Beşiktaş arasındaki tüm maçlar araştırılıyor.

ile , bugün yapacakları Trendyol mücadelesiyle tarihlerinde 359. kez karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen öncesinde Galatasaray Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları sizler için derledik.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SKORLAR

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 358 maçın 128'ini sarı-kırmızılılar, 116'sını ise siyah-beyazlılar kazanırken iki takım arasındaki tarihi rekabette Galatasaray'ın attığı 499 gole, Beşiktaş 472 golle karşılık verdi. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada üstünlük kurmayı başardı. Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlar! GS BJK derbisi maç sonuçları

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇ SONUÇLARI

Ligde oynanan GS BJK derbilerine göre son maçların skorları şöyle:

29.03.2025 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

28.10.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

03.08.2024 – TFF Süper Kupa Final – Galatasaray vs Beşiktaş (0:5)

03.03.2024 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (0:1)

21.10.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

Galatasaray Beşiktaş arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorlar! GS BJK derbisi maç sonuçları

30.04.2023 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (3:1)

05.11.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

14.03.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

25.10.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

08.05.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (3:1)

17.01.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:0)

