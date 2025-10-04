Menü Kapat
19°
İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi

36'sı Türk 137 Sumud Filosu'ndaki aktivistleri taşıyan uçak 154.45'te İstanbul'a indi. Uçakta hangi Türk aktivistler vardı merak edilirken isim listesi paylaşıldı.

İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi
'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'nda olan Türk isimler bugün İstanbul'a uçakla geldi.

İSTANBUL'A GELEN UÇAKTAKİ TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ LİSTESİ

Bugün İstanbul'a gelen uçakta yer alan aktivistler arasında Türk isimler de yer aldı. İşte liste:

Turkey | ASLAN | UMUT

Turkey | KUCUKAYTEKIN | MUHEMMED HUZEYF

Turkey | YILDIZ | TEVHIT

Turkey | DIREKCI | MEHMET SAIT

Turkey | OZSÖZ | FATIH

Turkey | TURUNC | BEKIR

İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi

Turkey | CAKMAKCI | MUHAMMED MUSTAF

Turkey | ZIYALI | MUSLUM

Turkey | CANAKCI | HALIL RIFAT

Turkey | DALLI | MUHAMMED SALIH

Turkey | AYDIN | MEHMET EMIN

Turkey | KANTOGLU | FIKRET AYCIN

Turkey | YALCIN | ABDULAZIZ

Turkey | SONMEZ YAMAN | SEMANUR

Turkey | YAVUZ | YASAR

Turkey | TEKOCAN | ZEYNEP

Turkey | YILDIRIM | MUHAMMED EMIN

Turkey | AKAN | EVREN

Turkey | SEHIDOGLU | HALIL IBRAHIM

Turkey | CELIK | ERSIN

Turkey | SARI | METEHAN

Turkey | HARMAN | ENES

İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi

Turkey | AKPINAR | ERGUN

Turkey | TURAN | ABDULSAMED

Turkey | YAZICI | HASMET

Turkey | GURPINAR | HATICE IKBAL

Turkey | CETINKAYA | OSMAN

Turkey | ISIK | MUHAMMED EMIN

Turkey | DEVELI | BEKIR

Turkey | BADEM | FETHULLAH

Turkey | OZVEREN | ERDEM

Turkey | DURAK | HACI

Turkey | KARAHASAN | SAIT

Turkey | KOLGU | ONUR MURAT

Turkey | CAKAR | MESUT

Turkey | DASKIRAN | DAVUT

İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi

HANGİ TÜRK İSİMLER UÇAKLA İSTANBUL'A GELDİ?

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, ''Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Aktivistler sağlık kontrolü sonrası emniyette ifade verecek. Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere bütün süreçleri yakından takip edilmiştir. Bu bağlamda avukatlarıyla görüşülmüş ve 'deki diğer ülkelerin diplomatik misyonlarıyla kooridnasyon halinde hareket edilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık durumları ve güvenlikleri ön planda tutulmuş ve ilgili İsrail makamları nezninde sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak Tel Aviv büyükelçiliğimizce dün 3 Ekim 2025 tarihinde vatandaşlarımız ziyaret edilmiş ve gerekli konsolosluk erişimi sağlanmıştır" ifadelerini kullanarak bilgilendirme yaptı.

