İstanbul’a gelen uçakta hangi aktivistler var? Uçaktaki Türk aktivistlerin isimlerinin listesi

Gazze'ye yardım için yola çıkan Sumud Filosu'nda olan Türk isimler bugün İstanbul'a uçakla geldi.
Bugün İstanbul'a gelen uçakta yer alan aktivistler arasında Türk isimler de yer aldı. İşte liste:
Turkey | ASLAN | UMUT
Turkey | KUCUKAYTEKIN | MUHEMMED HUZEYF
Turkey | YILDIZ | TEVHIT
Turkey | DIREKCI | MEHMET SAIT
Turkey | OZSÖZ | FATIH
Turkey | TURUNC | BEKIR
Turkey | CAKMAKCI | MUHAMMED MUSTAF
Turkey | ZIYALI | MUSLUM
Turkey | CANAKCI | HALIL RIFAT
Turkey | DALLI | MUHAMMED SALIH
Turkey | AYDIN | MEHMET EMIN
Turkey | KANTOGLU | FIKRET AYCIN
Turkey | YALCIN | ABDULAZIZ
Turkey | SONMEZ YAMAN | SEMANUR
Turkey | YAVUZ | YASAR
Turkey | TEKOCAN | ZEYNEP
Turkey | YILDIRIM | MUHAMMED EMIN
Turkey | AKAN | EVREN
Turkey | SEHIDOGLU | HALIL IBRAHIM
Turkey | CELIK | ERSIN
Turkey | SARI | METEHAN
Turkey | HARMAN | ENES
Turkey | AKPINAR | ERGUN
Turkey | TURAN | ABDULSAMED
Turkey | YAZICI | HASMET
Turkey | GURPINAR | HATICE IKBAL
Turkey | CETINKAYA | OSMAN
Turkey | ISIK | MUHAMMED EMIN
Turkey | DEVELI | BEKIR
Turkey | BADEM | FETHULLAH
Turkey | OZVEREN | ERDEM
Turkey | DURAK | HACI
Turkey | KARAHASAN | SAIT
Turkey | KOLGU | ONUR MURAT
Turkey | CAKAR | MESUT
Turkey | DASKIRAN | DAVUT
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, ''Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Aktivistler sağlık kontrolü sonrası emniyette ifade verecek. Vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere bütün süreçleri yakından takip edilmiştir. Bu bağlamda avukatlarıyla görüşülmüş ve İsrail'deki diğer ülkelerin diplomatik misyonlarıyla kooridnasyon halinde hareket edilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın sağlık durumları ve güvenlikleri ön planda tutulmuş ve ilgili İsrail makamları nezninde sürekli girişimlerde bulunulmuştur. Son olarak Tel Aviv büyükelçiliğimizce dün 3 Ekim 2025 tarihinde vatandaşlarımız ziyaret edilmiş ve gerekli konsolosluk erişimi sağlanmıştır" ifadelerini kullanarak bilgilendirme yaptı.