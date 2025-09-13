Galatasaray Eyüpspor maçı canlı nereden izlenir? Süper Lig’de şampiyonluk yarışı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün ikas Eyüpspor'a konuk oluyor. Heyecanla beklenen maç için bekleyiş devam ederken GS maçı hangi kanalda belli oldu.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak olan Galatasaray Eyüpspor maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak. Taraftarlar maçı canlı olarak takip edebilir. Galatasaray, çıktığı son 15 resmi maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

