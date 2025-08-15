Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında bugün Galatasaray kendi evinde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılıların rekor bonservis ile kadrosuna kattığı Osimhen'in oynayıp oynamayacağı hakkında belirsizlik bulunuyordu.

Teknik direktör Okan Buruk'a özel olarak oynamak istediğini ileten Nijeryalı golcünün durumu ise belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Osimhen, Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında sahada olacak.

Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Galatasaray - Fatih Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11'lerini araştırmaya başladı.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle henüz hazır olmayan Arjantinli golcünün, 2025 Eylül ayının sonlarına doğru tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda kulüpten ayrılması gündemde olan stoperler Nelsson ve Cuesta'nın da lisansları çıkartılmadı. Bu yüzden Karagümrük maçında iki futbolcu da oynamayacak. Fatih Karagümrük tarafında ise sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük karşılaşmaya tam kadro çıkacak.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın forvet oynaması bekleniyor. Osimhen ve Icardi'nin henüz hazır olmamasından dolayı teknik direktör Okan Buruk'un böyle bir tercih yapacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da Barış Alper Yılmaz forvet oynamıştı.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağatay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago