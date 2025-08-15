Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

Galatasaray ile Fatih Karagümrük bugün (15 Ağustos 2025 Cuma) RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Fatih Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu. Kritik mücadelede Osimhen'in ise süre alacağı iddia edildi.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu
Trendyol 'in 2. haftası kapsamında bugün kendi evinde ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada sarı-kırmızılıların rekor bonservis ile kadrosuna kattığı 'in oynayıp oynamayacağı hakkında belirsizlik bulunuyordu.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

Teknik direktör Okan Buruk'a özel olarak oynamak istediğini ileten Nijeryalı golcünün durumu ise belli oldu. Sabah'ta yer alan habere göre Osimhen, Fatih Karagümrük maçının ikinci yarısında sahada olacak.

Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar Galatasaray - Fatih Karagümrük maç kadrosu, muhtemel ilk 11'lerini araştırmaya başladı.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi karşılaşmada forma giyemeyecek. Geçtiğimiz sezon geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle henüz hazır olmayan Arjantinli golcünün, 2025 Eylül ayının sonlarına doğru tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

Sarı-kırmızılılarda kulüpten ayrılması gündemde olan stoperler Nelsson ve Cuesta'nın da lisansları çıkartılmadı. Bu yüzden Karagümrük maçında iki futbolcu da oynamayacak. Fatih Karagümrük tarafında ise sakatlık yaşayan oyuncu bulunmuyor. Fatih Karagümrük karşılaşmaya tam kadro çıkacak.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasında 'ın forvet oynaması bekleniyor. Osimhen ve Icardi'nin henüz hazır olmamasından dolayı teknik direktör Okan Buruk'un böyle bir tercih yapacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında da Barış Alper Yılmaz forvet oynamıştı.

Galatasaray Fatih Karagümrük maç kadrosu! Okan Buruk'un Osimhen kararı belli oldu

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının muhtemel ilk 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Ömer, Fatih, Balkovec, Çağatay, Doh, Johnson, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#barış alper yılmaz
#fatih karagümrük
#osimhen
#Mauro Icardi
#Aktüel
