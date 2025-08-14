Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında Galatasaray, 15 Ağustos 2025 Cuma günü Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelenin hakem kadrosu açıklandı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hakemi kim olduğu araştırılıyor.

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Ali Yılmaz görev alacak.

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Ozan Ergün hakemlik kariyeri boyunca toplam 3 Galatasaray maçında düdük çaldı.

Bu karşılaşmaların 3'ünde de Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda toplam 5 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Sarı-kırmızılıların rakipleri ise toplamda 7 sarı kart gördü.

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Ozan Ergün'ün görev aldığı Galatasaray maçlarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle: