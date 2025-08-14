Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakem kadroları açıklandı. Kadroların açıklanmasının ardından Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hakemi kim olduğu gündeme geldi. Taraftar tarafından Ozan Ergün'ün Galatasaray karnesi ve daha önce yönettiği Galatasaray maçları merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 14:06
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 14:06

Trendyol 'in 2. haftası kapsamında , 15 Ağustos 2025 Cuma günü ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadelenin hakem kadrosu açıklandı.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı hakemi kim olduğu araştırılıyor.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Ergün'ün yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem olarak karşılaşmada Ali Yılmaz görev alacak.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar

OZAN ERGÜN GALATASARAY KARNESİ

Ozan Ergün hakemlik kariyeri boyunca toplam 3 Galatasaray maçında düdük çaldı.

Bu karşılaşmaların 3'ünde de Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. Galatasaray bu maçlarda toplam 5 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. Sarı-kırmızılıların rakipleri ise toplamda 7 sarı kart gördü.

Galatasaray - Fatih Karagümrük maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün GS karnesi, yönettiği maçlar

OZAN ERGÜN'ÜN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Ozan Ergün'ün görev aldığı Galatasaray maçlarının tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

  • 03.05.2025 | Galatasaray 4:1 Sivasspor
  • 11.04.2025 | Samsunspor 0:2 Galatasaray
  • 14.03.2025 | Galatasaray 4:0 Antalyaspor
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#fatih karagümrük
#türk futbol
#Ozan Ergün
#Maç Hakemi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.