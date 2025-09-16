Menü Kapat
 Sumru Tarhan

Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26 sezonu lig aşamasının ilk hafta maçları bugün itibarıyla başlıyor. Lig aşamasına dahil olan Galatasaray, Frankfurt ile karşı karşıya gelirken GS maçı nerede oynanacak merak edildi.

16.09.2025
16.09.2025
Dünyanın birçok yerinden takip edilen 'nde bugün ilk hafta maçları oynanacak. Perşembe günü 'ın maçı olurken oynanacağı stadyum da araştırıldı.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Devler Ligi'nde lig aşaması maçları başlarken Galatasaray, 'a konuk oluyor. 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak olan müsabaka 22.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilecek.

Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

'nde bugün itibarıyla lig aşaması başlarken sarı kırmızılı ekibin maç yapacağı gün de belli oldu. Takvime göre Galatasaray, 18 Eylül Perşembe akşamı 22.00'de Frankfurt ile mücadele edecek.

Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?

18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat

