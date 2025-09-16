Galatasaray Frankfurt maçı nerede oynanacak, hangi stadyum?

Dünyanın birçok yerinden takip edilen Şampiyonlar Ligi'nde bugün ilk hafta maçları oynanacak. Perşembe günü Galatasaray'ın maçı olurken oynanacağı stadyum da araştırıldı.

GALATASARAY FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Devler Ligi'nde lig aşaması maçları başlarken Galatasaray, Frankfurt'a konuk oluyor. 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt Arena'da oynanacak olan müsabaka 22.00'de başlayacak. Nefes kesen müsabaka canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün itibarıyla lig aşaması başlarken sarı kırmızılı ekibin maç yapacağı gün de belli oldu. Takvime göre Galatasaray, 18 Eylül Perşembe akşamı 22.00'de Frankfurt ile mücadele edecek.

18 Eylül Perşembe günü oynanacak olan müsabakalar şöyle:

19.45 Club Brugge-Monaco

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray

22:00 Manchester City-Napoli

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting Lizbon-Kairat