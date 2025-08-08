Menü Kapat
TGRT Haber
27°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu! GS maçı muhtemel ilk 11 ve yedekler

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu taraftarın gündeminde. Trendyol Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor. Süper Lig'de sezonun ilk maçı GS Gaziantep FK arasında oynanacak. Galatasaray Gaziantep maç kadrosunda Osimhen ve Icardi yer almadı. İşte GS muhtemel ilk 11 kadrosu!

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu! GS maçı muhtemel ilk 11 ve yedekler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.08.2025
16:05
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
16:16

Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği 'de bugün ile mücadele edecek. Maçı canlı olarak takip edecek olanlar ise GS maç kadrosunu araştırıyor. Kampa geç katılması nedeniyle kamp kadrosunda yer almayan , taraftarı üzerken bir diğer üzücü karar Icardi'den geldi.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bu akşam oynanacak olan maça saatler kaldı. Heyecanla beklenen Trendyol Süper Lig bugün itibarıyla başlarken gözler GS Gaziantep maçında.

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu! GS maçı muhtemel ilk 11 ve yedekler

Hazır olmayan Osimhen ve Icardi bu akşam forma giymezken iki isim de kamp kadrosunda yer almadı. Transfer süreci nedeniyle Morata'nın da kadroda yer almaması dikkat çekti. Bu akşam Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi bekleniyor. GS maç kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

"Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay ve Mario Lemina."

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu! GS maçı muhtemel ilk 11 ve yedekler

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk maçı bugün oynanacak. Karşılaşmanın ilk 11 kadrosu ve yedekler henüz duyurulmazken karşılaşmaya yaklaşık 1 saat kala takımların sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Müsabakada olması tahmin edilen muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:
Gaziantep FK: Mbakata, Arda, Maxim, Sorescu, Ogün, Boateng, Semih, Bacuna, Rodrigues, Burak, Kozlowski.

Galatasaray: Yunus, Sane, Sallai, Barış, Eren, Günay, Torreira, Lemina, Sara, Abdülkerim, Davinson.

Galatasaray Gaziantep maç kadrosu! GS maçı muhtemel ilk 11 ve yedekler

GALATASARAY'DA EKSİK İSİMLER

Galatasaray'ın kamp kadrosunda bazı önemli eksikler göze çarpıyor. Sakatlığı devam eden Icardi ve transfer süreci nedeniyle takıma geç katılan Osimhen, bu akşamki maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör, bu eksiklere rağmen sahaya güçlü bir kadro sürmeyi hedefliyor. Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GS Gaziantep maçında Icardi neden yok?
Uzun süre sakatlık ile mücadele eden Icardi takımla çalışmalara başlasa da tam olarak hazır olmadığı için kamp kadrosunda yer almadı.
Osimhen bu akşam neden yok, sakat mı?
Osimhen, transfer sürecinin uzun sürmesinden dolayı kampa geç katıldığı için Gaziantep FK kamp maç kadrosunda yer almadı.
