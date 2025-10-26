Galatasaray Göztepe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? GS maçına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk 11'inde 3 futbolcunun forma giyemeyecek.

İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle, Lucas Torreira ise babasının kalp krizi geçirmesi üzerine ülkesine döndüğü için maçta oynamayacak. Göztepe'de ise İbrahim Sabra ve Allan Godoi mücadelede yer almayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray - Göztepe maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 25 puanla sarı-kırmızılılar ligde 1. sırada yer alıyor. Göztepe ise bu sezon 4 galibiyet,4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 16 puan toplayan İzmir ekibi 5. sırada bulunuyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Göztepe maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı taraftarlar beIN Sports 1 kanalı aracılığıyla izleyebilecekler.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Göztepe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak İlker Yasin Avcı'nın görev alacağı belirtilirken, VAR koltuğudna ise Özgür Yankaya'nın oturacağı duyuruldu.

GALATASARAY - GÖZTEPE İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ve Göztepe tarihleri boyunca toplam 67 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 39'unda sarı-kırmızılılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, İzmir ekibi 13 karşılaşma kazandı.

İki takım arasında oynanan 15 mücadelede ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 106 kere fileleri havalandırırken, Göztepe ise 48 gol attı.