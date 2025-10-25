Galatasaray Göztepe maçı ne zaman yarın mı saat kaçta?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu yıl da birinci sırada yer alan Galatasaray, Göztepe ile kozlarını paylaşacak.
Lig’de çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde 10. haftaya lider olarak girdi.
Göztepe ise geride kalan haftalarda 4’er galibiyet ile beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 16 puanla 5. sırada bulunuyor.
26 Ekim Pazar günü RAMS Park Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.
Karşılaşmada düdüğü hakem Oğuzhan Çakır çalacak.
Galatasaray Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.