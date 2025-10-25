Galatasaray Göztepe maçı ne zaman yarın mı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de son 3 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu yıl da birinci sırada yer alan Galatasaray, Göztepe ile kozlarını paylaşacak.

Lig’de çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 25 puanla en yakın rakibi Trabzonspor’un 5 puan önünde 10. haftaya lider olarak girdi.

Göztepe ise geride kalan haftalarda 4’er galibiyet ile beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 16 puanla 5. sırada bulunuyor.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

26 Ekim Pazar günü RAMS Park Stadyumu’nda yapılacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşmada düdüğü hakem Oğuzhan Çakır çalacak.

Galatasaray Göztepe maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.