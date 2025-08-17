Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu hafta gerçekleştirilecek olan play-off etabının ardından Devler Ligi'nde oynayacak olan bütün takımlar netlik kazanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsilen Galatasaray doğrudan katılmaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin durumu ise Benfica ile oynanacak olan play-off mücadelesinin ardından belli olacak.

Futbolseverler tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maçlarının ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın, Devler Ligi'nin lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın maçlarının net tarihi ve saati ise 29 Ağustos 2025 Cuma günü UEFA tarafından açıklanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının maç tarihleri ise şöyle:

1. Hafta: 16–18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025

3. Hafta: 21/22 Ekim 2025

4. Hafta: 4/5 Kasım 2025

5. Hafta: 25/26 Kasım 2025

6. Hafta: 9/10 Aralık 2025

7. Hafta: 20/21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Lig aşamasının ardından oynanacak olan turların tarihleri: