Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman olduğu merak ediliyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman oynanacağı ise belli oldu.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
14:37
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
14:37

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu 'nin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu hafta gerçekleştirilecek olan play-off etabının ardından Devler Ligi'nde oynayacak olan bütün takımlar netlik kazanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsilen doğrudan katılmaya hak kazandı. Bir diğer temsilcimiz 'nin durumu ise Benfica ile oynanacak olan play-off mücadelesinin ardından belli olacak.

Futbolseverler tarafından Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maçlarının ne zaman olacağı ise merak ediliyor.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Kura çekiminin ardından Galatasaray'ın, Devler Ligi'nin lig aşamasındaki rakipleri belli olacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçı 16-18 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın maçlarının net tarihi ve saati ise 29 Ağustos 2025 Cuma günü UEFA tarafından açıklanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının maç tarihleri ise şöyle:

  • 1. Hafta: 16–18 Eylül 2025
  • 2. Hafta: 30 Eylül–1 Ekim 2025
  • 3. Hafta: 21/22 Ekim 2025
  • 4. Hafta: 4/5 Kasım 2025
  • 5. Hafta: 25/26 Kasım 2025
  • 6. Hafta: 9/10 Aralık 2025
  • 7. Hafta: 20/21 Ocak 2026
  • 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Lig aşamasının ardından oynanacak olan turların tarihleri:

  • Eleme turu play-off'ları: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
  • Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
  • Çeyrek finaller: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
  • Yarı finaller: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
  • Final: 30 Mayıs 2026 (Budapeşte)
