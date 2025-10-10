Menü Kapat
17°
 | Sumru Tarhan

Gazze’de savaş bitti mi? İsrail Filistin savaşı bitti mi?

Uzun yıllardır devam eden İsrail ablukası son buldu. Gazze senelerdir savaşta bulunurken zor günler yaşadı. Tüm dünyanın gündeminde ise Gazze'de savaş bitti mi sorusu yer aldı. İsrail ordusu, anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini bildirdi.

10.10.2025
10.10.2025
Türkiye'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkesi sağlayan anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

GAZZE’DE SAVAŞ BİTTİ Mİ?

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı. ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

Gazze’de savaş bitti mi? İsrail Filistin savaşı bitti mi?

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLDİ Mİ SON DAKİKA?

sonrasında İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görüldü. İşgal ettikleri yerden ayrılan İsrail ordusunun görüntüleri dünyaya yayıldı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

#İsrail
#ateşkes
#İsrail Ordusu
#anlaşma
#gaza
#Çekilme Anlaşması
#Aktüel
