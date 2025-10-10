Gazze’de savaş bitti mi? İsrail Filistin savaşı bitti mi?

Türkiye'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkesi sağlayan anlaşmanın ayrıntıları belli oldu.

GAZZE’DE SAVAŞ BİTTİ Mİ?

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

İSRAİL GAZZE'DEN ÇEKİLDİ Mİ SON DAKİKA?

Anlaşma sonrasında İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görüldü. İşgal ettikleri yerden ayrılan İsrail ordusunun görüntüleri dünyaya yayıldı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.