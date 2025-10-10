Bugün hangi maçlar var, kimin? 10 Ekim Dünya Kupası Eleme maçları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere tüm liglerde şampiyonluk yarışı devam ederken Dünya Kupası eleme karşılaşmaları oynanıyor.
17:00
Kazakistan - Lihtenştayn
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
19:00
Vincenzo Montella - Basın Toplantısı
Yayın: A Spor, TRT Spor, TV 8 Buçuk, Tivibu Spor, beIN Sports Haber
19:30
Leipzig - Essen
Almanya Kadınlar Bundesliga
21:30
Granada - Las Palmas
İspanya La Liga 2
Yayın: S Sport Plus
21:45
Almanya - Lüksemburg
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen, S Sport Plus
21:45
Belçika - Kuzey Makedonya
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Fransa - Azerbaycan
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
İsveç - İsviçre
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
İzlanda - Ukrayna
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Kosova - Slovenya
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen
21:45
Kuzey İrlanda - Slovakya
2026 Dünya Kupası Eleme
Yayın: Exxen