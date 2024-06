Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı

26 Haziran 2024 19:51 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 18:09

Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı.

Popüler içerikler, izleyicilerin tercihlerini gözler önüne serdi.

GEÇEN HAFTA EN ÇOK HANGİ FİLMLER İZLENDİ?

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler arasında ilk üç sırayı Ters Yüz, Hayır ve Tanrı'nın Kitabı aldı.

Ters Yüz, duygusal ve görsel zenginliği ile dikkat çekerken, Hayır gerilim dolu anlarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Tanrı'nın Kitabı adlı film ise post-apokaliptik temasıyla seyirci karşına çıkarak 3. sırada yer aldı.

GEÇEN HAFTA EN ÇOK HANGİ DİZİLER İZLENDİ?

Dizi kategorisinde ise en çok izlenen yapımlar House of the Dragon, Prens ve The Boys oldu.

House of the Dragon, fantastik dünyasıyla izleyicileri büyülerken, Prens ve The Boys, güçlü senaryoları ve karakterleriyle beğeni topladı.

Bu sıralamalar, Türkiye'deki izleyici kitlesinin hangi tür yapımlara ilgi gösterdiğini ortaya koyarken, popüler içeriklerin etkisini de bir kez daha gözler önüne seriyor.