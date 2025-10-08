Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Gemini öğrencilere ücretsiz mi? Öğrenci belgesi yeterli oluyor

Google AI tarafından geliştirilen ve 21 Mart 2023'te yayınlanan bir sohbet robotu olan Gemini, öğrencilere ücretsiz olacak. Gemini öğrencilere ücretsiz nasıl alınır sizler için derledik.

Gemini öğrencilere ücretsiz mi? Öğrenci belgesi yeterli oluyor
KAYNAK:
Haber 7
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 09:32

araçları son yıllarda gelişmeye devam ederken , çeşitli görseller yapmanın yanında birçok konuda da detaylı araştırmalar yapabiliyor.

GEMİNİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ Mİ?

Öğrenci belgesi olan Gemini'yi 1 sene boyunca olarak kullanabilecek. Detaylı araştırmalar, sınırsız sohbet ve resim yükleme özelliklerine sahip olabilecekler. Deep Research'e ve Sesli Özetlere daha kapsamlı erişimden yararlanabilirsiniz.

Gemini öğrencilere ücretsiz mi? Öğrenci belgesi yeterli oluyor

GEMİNİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ NASIL ALINIR, YAPILIR?

Ücretsiz programdan yararlanmak isteyenler için 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı bulunurken 9 Aralık tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Kaydını yapan öğrenciler 12 ay boyunda Google AI Pro planına ücretsiz olarak sahip olabilecek. Gemini 2.5 Pro modeli öğrencilere çeşitli görseller yaparak destek sağlarken araştırmalarda da yardımcı olacak. Ücretsiz Gemini başvurusu için BURAYA tıklayınız.

