Gemini öğrencilere ücretsiz mi? Öğrenci belgesi yeterli oluyor

Yapay zeka araçları son yıllarda gelişmeye devam ederken Gemini, çeşitli görseller yapmanın yanında birçok konuda da detaylı araştırmalar yapabiliyor.

GEMİNİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ Mİ?

Öğrenci belgesi olan öğrenciler Gemini'yi 1 sene boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Detaylı araştırmalar, sınırsız sohbet ve resim yükleme özelliklerine sahip olabilecekler. Deep Research'e ve Sesli Özetlere daha kapsamlı erişimden yararlanabilirsiniz.

GEMİNİ ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ NASIL ALINIR, YAPILIR?

Ücretsiz programdan yararlanmak isteyenler için 18 yaşını doldurmuş olmaları şartı bulunurken 9 Aralık tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Kaydını yapan öğrenciler 12 ay boyunda Google AI Pro planına ücretsiz olarak sahip olabilecek. Gemini 2.5 Pro modeli öğrencilere çeşitli görseller yaparak destek sağlarken araştırmalarda da yardımcı olacak. Ücretsiz Gemini başvurusu için BURAYA tıklayınız.