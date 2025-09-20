Gençlerbirliği Eyüpspor maç sonucu kaç kaç?  3 puanla tanıştılar

İstanbul
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor’u ağırladı. Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 1-0 üstün ayrıldı.
Gençlerbirliği’ne 3 puanı kazandıran golü 36. dakikada Daryl Tongya kaydetti.
Başkent takımı, 3 puanla 16. sıraya yükseldi.
4 puanda kalan Eyüpspor ise 14. basamakta yer alıyor.
İlk 5 maçında puan toplayamayan başkent temsilcisi, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk Süper Lig zaferini yaşamış oldu.