Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: GSB alımı hangi bölümlerde olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alacağını duyururken başvuru yapacak olanlar alım hangi bölümlerde merak ediyordu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. GSB sözleşmeli personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilirken başvurular 9-17 Ağustos aralığında alınacak. Adaylar e Devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 17 Ağustos günü 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.
2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacağının duyurulduğu personel alımında başvurular başladı.
Yapılan açıklamaya göre taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alınırken bölümler arasında 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yer aldı.
