SON DAKİKA!
 Sumru Tarhan

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: GSB alımı hangi bölümlerde olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu. 2025 yılında GSB tarafından uygulanacak olan personel alımına başvuracak olanlar şartları araştırmaya başladı. Sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: GSB alımı hangi bölümlerde olacak?
, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 alacağını duyururken başvuru yapacak olanlar alım hangi bölümlerde merak ediyordu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alacak. GSB sözleşmeli ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilirken başvurular 9-17 Ağustos aralığında alınacak. Adaylar e Devlet Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden 17 Ağustos günü 23.59'a kadar başvuru yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: GSB alımı hangi bölümlerde olacak?

2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacağının duyurulduğu personel alımında başvurular başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: GSB alımı hangi bölümlerde olacak?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BÖLÜMLER?

Yapılan açıklamaya göre taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 400 sözleşmeli personel alınırken bölümler arasında 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yer aldı.

https://x.com/OA_BAK/status/1953925520330039357?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1953925520330039357%7Ctwgr%5Ef7a919a358434a62558a3bc43f18ab03b1ed7c81%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fgundem%2Fgenclik-ve-spor-bakanligi-4400-personel-alimi-yapacak%2F3654726

Memur olmak isteyenler dikkat! 52 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri
ETİKETLER
#kpss
#gençlik ve spor bakanlığı
#personel alımı
#sözleşmeli personel
#Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
#Destek Personeli
#Aktüel
