28°
 Hüseyin Bahcivan

Go Ahead Eagles - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hollanda Eredivisie maçları devam ediyor

Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'de ikinci hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Go Ahead Eagles ile Ajax karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Go Ahead Eagles - Ajax maçının hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

'da sezonu geçtiğimiz hafta açıldı. 'de ilk karşılaşmalarda , 3 puanla lige başarılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Bugün ise Ajax, Eredivisie'nin 2. haftası kapsamında Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.

Go Ahead Eagles ise ilk hafta karşılaşmalarında beraberlik alarak lige 1 puanla başladı.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

GO AHEAD EAGLES - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Hollanda'nın Deventer şehrinde bulunan De Adelaarshorst Go Ahead Stadyumu'nda oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

GO AHEAD EAGLES - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı bugün saat 13.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:

Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Linthorst, Suray, Margaret, Meulensteen, Edvardsen

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Wijndal, Baas, Taylor, Klaassen, Mokio, Moro, Berghuis, Weghorst

#Futbol
#hollanda
#eredivisie
#Ajax
#Go Ahead Eagles
#Aktüel
