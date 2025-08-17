Go Ahead Eagles - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hollanda Eredivisie maçları devam ediyor

Hollanda'da futbol sezonu geçtiğimiz hafta açıldı. Eredivisie'de ilk karşılaşmalarda Ajax, 3 puanla lige başarılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Bugün ise Ajax, Eredivisie'nin 2. haftası kapsamında Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.

Go Ahead Eagles ise ilk hafta karşılaşmalarında beraberlik alarak lige 1 puanla başladı.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

GO AHEAD EAGLES - AJAX MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Hollanda'nın Deventer şehrinde bulunan De Adelaarshorst Go Ahead Stadyumu'nda oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

GO AHEAD EAGLES - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı bugün saat 13.15'te başlayacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:

Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Linthorst, Suray, Margaret, Meulensteen, Edvardsen

Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Wijndal, Baas, Taylor, Klaassen, Mokio, Moro, Berghuis, Weghorst