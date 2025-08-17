Go Ahead Eagles - Ajax maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hollanda Eredivisie maçları devam ediyor

Hollanda'da futbol sezonu geçtiğimiz hafta açıldı. Eredivisie'de ilk karşılaşmalarda Ajax, 3 puanla lige başarılı bir başlangıç gerçekleştirdi. Bugün ise Ajax, Eredivisie'nin 2. haftası kapsamında Go Ahead Eagles ile karşı karşıya gelecek.
Go Ahead Eagles ise ilk hafta karşılaşmalarında beraberlik alarak lige 1 puanla başladı.
Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen mücadelenin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Hollanda'nın Deventer şehrinde bulunan De Adelaarshorst Go Ahead Stadyumu'nda oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı açıklanan bilgilere göre Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
Hollanda'nın en üst ligi olan Eredivisie'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Go Ahead Eagles - Ajax maçı bugün saat 13.15'te başlayacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri ise şöyle:
Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Linthorst, Suray, Margaret, Meulensteen, Edvardsen
Ajax: Jaros, Gaaei, Itakura, Wijndal, Baas, Taylor, Klaassen, Mokio, Moro, Berghuis, Weghorst