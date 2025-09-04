Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor

Google ve YouTube'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü erişim problemleri yaşanıyor. Kullanıcılar tarafından Google, YouTube ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Konuyla ilgili Google'dan açıklama bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 11:06

Dünyanın en popüler arama motoru 'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde erişim problemleri meydana geldi. Kullanıcılar arama motoruna erişim sağlayamadıklarını ve sorgulama yapamadığını belirtti.

Ayrıca Google'ın sahibi olduğu video platformu 'da da aynı erişim problemleri bulunuyor. Kullanıcılar tarafından Google, YouTube ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor.

Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELECEK 4 EYLÜL?

Google'ın ne zaman düzeleceğiyle ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun 'da yer alan bazı ülkelerde de yaşandığı iddia ediliyor.

Platformların hata raporlarını paylaşan 'da yer alan bilgilere göre Google'da yaşanan sadece Türkiye'de değil, Bulgaristan'da da yaşanıyor.

Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

YouTube, Google altyapısını kullandığı için problemin aynı nedenden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Google'daki problemin çözülmesiyle birlikte YouTube'a tekrardan erişim sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Downdetector platformu tarafından paylaşılan YouTube hata raporu verileri şöyle:

Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor

ETİKETLER
#google
#avrupa
#youtube
#downdetector
#erişim problemi
#teknik sorun
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.