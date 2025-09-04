Google, YouTube ne zaman düzelecek? 4 Eylül Perşembe günü erişim sağlanamıyor

Dünyanın en popüler arama motoru Google'da 4 Eylül 2025 Perşembe günü sabah saatlerinde erişim problemleri meydana geldi. Kullanıcılar arama motoruna erişim sağlayamadıklarını ve sorgulama yapamadığını belirtti.

Ayrıca Google'ın sahibi olduğu video platformu YouTube'da da aynı erişim problemleri bulunuyor. Kullanıcılar tarafından Google, YouTube ne zaman düzeleceği ise merak ediliyor.

GOOGLE NE ZAMAN DÜZELECEK 4 EYLÜL?

Google'ın ne zaman düzeleceğiyle ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun Avrupa'da yer alan bazı ülkelerde de yaşandığı iddia ediliyor.

Platformların hata raporlarını paylaşan Downdetector'da yer alan bilgilere göre Google'da yaşanan erişim problemi sadece Türkiye'de değil, Bulgaristan'da da yaşanıyor.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

YouTube, Google altyapısını kullandığı için problemin aynı nedenden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kısa süre içerisinde Google'daki problemin çözülmesiyle birlikte YouTube'a tekrardan erişim sağlanabileceği tahmin ediliyor.

Downdetector platformu tarafından paylaşılan YouTube hata raporu verileri şöyle: