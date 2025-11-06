Menü Kapat
Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Beklenen açıklama geldi

Amerika’da yaşama ve çalışma izni elde etmek isteyen binlerce kişi, Green Card müracaat süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken beklenen açıklama da yapıldı.

Haber Merkezi
06.11.2025
06.11.2025
ABD’de yasal oturum ve iş izni kazanmanın en yaygın yollarından biri olan başvuruları, 2025-2026 dönemi yaklaşırken tekrar gündeme taşındı.

Amerika’da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen çok sayıda kişi, Green Card çekilişi başvuru tarihleri, koşulları ve başvuru ekranı hakkında bilgi araştırıyor.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte açıklamaların ve kazanma ihtimalinizi artırabileceklerini iddia eden kişi ve kurumların farkındayız. Bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki yeniliklerle ilgili detaylar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."

GREEN CARD BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

Uyruk şartı: Başvuru yapan kişi, ABD’nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).

Eğitim veya iş deneyimi şartı: En az lise mezunu olmak, ya da

Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte 2 yıl görev yapmış olmak gerekir.

Geçerli pasaport: Başvuru esnasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi gerekmektedir.

Fotoğraf şartı: Belirtilen boyutlarda dijital fotoğraf yüklenmelidir. (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz arka planda, yüzün net göründüğü şekilde)

