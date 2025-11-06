Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Beklenen açıklama geldi

Kategoriler
ABD’de yasal oturum ve iş izni kazanmanın en yaygın yollarından biri olan Green Card başvuruları, 2025-2026 dönemi yaklaşırken tekrar gündeme taşındı.
Amerika’da kalıcı olarak ikamet etmek isteyen çok sayıda kişi, Green Card çekilişi başvuru tarihleri, koşulları ve başvuru ekranı hakkında bilgi araştırıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değildir. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte açıklamaların ve kazanma ihtimalinizi artırabileceklerini iddia eden kişi ve kurumların farkındayız. Bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki yeniliklerle ilgili detaylar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."
Uyruk şartı: Başvuru yapan kişi, ABD’nin belirlediği uygun ülkelerden birinin vatandaşı olmalıdır (Türkiye başvuruya uygundur).
Eğitim veya iş deneyimi şartı: En az lise mezunu olmak, ya da
Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte 2 yıl görev yapmış olmak gerekir.
Geçerli pasaport: Başvuru esnasında geçerli bir biyometrik pasaport bilgisi gerekmektedir.
Fotoğraf şartı: Belirtilen boyutlarda dijital fotoğraf yüklenmelidir. (son 6 ay içinde çekilmiş, beyaz arka planda, yüzün net göründüğü şekilde)