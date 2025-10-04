GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam GS BJK derbisi oynanacak. İki takım arasındaki geçmiş maçlara göre en çok hangi takım kazandı sizler için derledik.
İki takım arasında oynanan 358 maçın 128 tanesini GS, 116 tanesini BJK kazanırken 114 kez berabere kaldılar. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 müsabakada eşitlik bozulmadı.
Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın oynadığı maçları derledik. GS, Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlarken 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşandı.
29.03.2025 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)
28.10.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)
03.08.2024 – TFF Süper Kupa Final – Galatasaray vs Beşiktaş (0:5)
03.03.2024 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (0:1)
21.10.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)
30.04.2023 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (3:1)
05.11.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)
14.03.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)
25.10.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)
08.05.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (3:1)
17.01.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:0)