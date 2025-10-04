Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

Galatasaray Beşiktaş arasında en çok hangi takımın kazandığı dikkat çekti. Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan GS BJK derbisi öncesinde en çok kazanan takım ve son maçların skoru araştırıldı. Galatasaray Beşiktaş arasındaki maçları en çok kim kazandı merak ediliyor.

GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 19:10

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de bu akşam GS BJK derbisi oynanacak. İki takım arasındaki geçmiş maçlara göre en çok hangi takım kazandı sizler için derledik.

GS BJK DERBİSİNİ EN ÇOK KİM KAZANDI?

İki takım arasında oynanan 358 maçın 128 tanesini GS, 116 tanesini BJK kazanırken 114 kez berabere kaldılar. ile arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 müsabakada eşitlik bozulmadı.

GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

GALATASARAY EVİNDE KAÇ KEZ KAZANDI BJK?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın oynadığı maçları derledik. GS, Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlarken 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşandı.

GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SON MAÇLARIN SKORU

29.03.2025 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

28.10.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

03.08.2024 – TFF Süper Kupa Final – Galatasaray vs Beşiktaş (0:5)

03.03.2024 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (0:1)

21.10.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

30.04.2023 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (3:1)

05.11.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

14.03.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

25.10.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

08.05.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (3:1)

17.01.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:0)

