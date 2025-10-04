GS BJK derbisini en çok kim kazandı? Galatasaray Beşiktaş son maç skorları

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam GS BJK derbisi oynanacak. İki takım arasındaki geçmiş maçlara göre en çok hangi takım kazandı sizler için derledik.

GS BJK DERBİSİNİ EN ÇOK KİM KAZANDI?

İki takım arasında oynanan 358 maçın 128 tanesini GS, 116 tanesini BJK kazanırken 114 kez berabere kaldılar. Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 134 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de Galatasaray 51, Beşiktaş ise 40 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 43 müsabakada eşitlik bozulmadı.

GALATASARAY EVİNDE KAÇ KEZ KAZANDI BJK?

Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş maçı öncesinde iki takımın oynadığı maçları derledik. GS, Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 15 kez ağırlarken 11 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşandı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SON MAÇLARIN SKORU

29.03.2025 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

28.10.2024 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

03.08.2024 – TFF Süper Kupa Final – Galatasaray vs Beşiktaş (0:5)

03.03.2024 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (0:1)

21.10.2023 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

30.04.2023 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (3:1)

05.11.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

14.03.2022 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (2:1)

25.10.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:1)

08.05.2021 – Süper Lig – Galatasaray vs Beşiktaş (3:1)

17.01.2021 – Süper Lig – Beşiktaş vs Galatasaray (2:0)