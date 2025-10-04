Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Gençlerbirliği ve Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi; Zuzek (66) ve Niang (76-P) ile goller bulurken, Alanyaspor ise Ianis Hagi (14) ve Hwang'la (69) skor tabelasını değiştirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener.

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek (Dk. 88 Samed Onur), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Hanousek), Dele-Bashiru (Dk. 82 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Csoboth), Onyekuru (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Niang.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), İbrahim Kaya (Dk. 82 Güven Yalçın), Maestro, Hagi (Dk. 77 Meschack), Mounie (Dk. 60 Hwang).

Goller: Dk. 14 Hagi, Dk. 69 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Zuzek, Dk. 76 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği).

Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima, Dk. 60 Hagi (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson (Gençlerbirliği).