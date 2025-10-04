Menü Kapat
Futbol
Editor
 04.10.2025

Ankara'daki 4 gollü maçta kazanan çıkmadı!

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Alanyaspor karşılaştı. Ankara'daki yüksek tempolu müsabaka, beraberlikle sonuçlandı.

ve , 'in 8. haftasında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi; Zuzek (66) ve Niang (76-P) ile goller bulurken, Alanyaspor ise Ianis Hagi (14) ve Hwang'la (69) skor tabelasını değiştirdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Murat Şener.

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Zuzek (Dk. 88 Samed Onur), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Hanousek), Dele-Bashiru (Dk. 82 Sinan Osmanoğlu), Oğulcan Ülgün, Göktan Gürpüz (Dk. 82 Csoboth), Onyekuru (Dk. 46 Metehan Mimaroğlu), Niang.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Yusuf Özdemir, Makouta (Dk. 82 Janvier), İbrahim Kaya (Dk. 82 Güven Yalçın), Maestro, Hagi (Dk. 77 Meschack), Mounie (Dk. 60 Hwang).

Goller: Dk. 14 Hagi, Dk. 69 Hwang (Corendon Alanyaspor), Dk. 66 Zuzek, Dk. 76 Niang (Penaltıdan) (Gençlerbirliği).

Sarı kartlar: Dk. 16 Ümit Akdağ, Dk. 45+3 Lima, Dk. 60 Hagi (Corendon Alanyaspor), Dk. 22 Niang, Dk. 27 Thalisson (Gençlerbirliği).

Sıkça Sorulan Sorular

BERABERLİK SONRASI TAKIMLARIN SON DURUMU NE OLDU?
Gençlerbirliği puanını 5'e, Alanyaspor ise 10'a yükseltti.
İlgili Haber
Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!
Okan Buruk’ta menajerlik süreci: Galatasaray’ın hocasına Avrupa’dan kanca!
