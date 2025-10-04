Altay Bayındır'dan net mesaj: "Buraya kolay gelmedim"

Altay Bayındır, yaşadığı süreçlere değindi ve Manchester United formasını giymenin kritiğini yaptı. Esasen ise Bayındır, yaşadıklarına dair net mesajlar verdi.

ALTAY BAYINDIR'DAN KRİTİK MESAJ

"Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Kendime saygılıyım ve bununla gurur duyuyorum. Buraya kolay gelmedim; birçok maç oynadım, iyi performanslar sergiledim. Kim olduğumu biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum ve herkese daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum. Herkes aynı hedef için çalışıyor. Kendimizi zorlamalı, birbirimizi de motive etmeliyiz. Hayatta bazen her şey yolunda gitmez ama ertesi gün yeniden başlamak zorundasın. Sahada forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında çok iyi bir ilişkimiz var. Arsenal çok iyi iş çıkarıyor. Analizimizi yaptık, daha da yapmaya devam edeceğiz. Hangi takıma karşı oynarsak oynayalım, her maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak zorundayız. Her şeyimizi vereceğiz çünkü ardından milli ara var ve bu araya moralli girmek istiyoruz."