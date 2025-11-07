Menü Kapat
17°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gece ne zaman?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte havalar daha erken kararmaya başladı. Vatandaşlar tarafından günler ne zaman uzamaya başlayacağı merak ediliyor. Türkiye2de en uzun gecenin ne zaman yaşanacağı gündem oldu.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gece ne zaman?
Gündüzlerin ve gecelerin uzunluğu yılın farklı dönemlerinde gerçekleşen ekinoks olayına bağlı bir şekilde değişiklik gösteriyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte havaladar giderek daha da erken kararmaya başladı. Vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzayacağı ise merak ediliyor.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gece ne zaman?

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

Her yıl 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik açıda gelir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler giderek daha da uzamaya başlarken, geceler kısalır. Bu süreç 21 Haziran tarihine kadar devam eder.

Ülkemiz de Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık tarihinden itibaren günler uzamaya başlayacak.

Günler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gece ne zaman?

EN UZUN GECE NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de başlangıcı yaşanırken, Güney Yarım Küre'de ise başlar. Bu kapsamda Türkiye de 21 Aralık 2025 Pazar gününü 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece en uzun gece yaşanacak.

