Günler ne zaman uzamaya başlıyor? En uzun gece ne zaman?

Gündüzlerin ve gecelerin uzunluğu yılın farklı dönemlerinde gerçekleşen ekinoks olayına bağlı bir şekilde değişiklik gösteriyor. Kasım ayının gelmesiyle birlikte havaladar giderek daha da erken kararmaya başladı. Vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzayacağı ise merak ediliyor.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLIYOR?

Her yıl 21 Aralık tarihinde güneş ışınları Oğlak Dönencesine dik açıda gelir. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler giderek daha da uzamaya başlarken, geceler kısalır. Bu süreç 21 Haziran tarihine kadar devam eder.

Ülkemiz de Kuzey Yarım Küre'de 21 Aralık tarihinden itibaren günler uzamaya başlayacak.

EN UZUN GECE NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

21 Aralık tarihinde Kuzey Yarım Küre'de kış başlangıcı yaşanırken, Güney Yarım Küre'de ise yaz başlar. Bu kapsamda Türkiye de 21 Aralık 2025 Pazar gününü 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece en uzun gece yaşanacak.