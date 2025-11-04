Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kuralar yarın çekilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı hac kuraları yarın noter huzurunda Diyanet Toplantı Salonu’nda çekilecek. Kura sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı ise merak konusu oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 20:36

ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği , yarın saat 10.30’da noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Türkiye’den hacca gitmeyi arzulayan vatandaşlar, bu yıl 11 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı.

İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılım sağlayacak.

Bu çerçevede yarın Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak çekilişle 84 bin 942 hacı adayı ile yedek isimler belirlenecek.

Türkiye’ye ek hac kotasının verilmesine dair kararın, 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanacak mutabakatla netleşmesi öngörülüyor.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, kesinleşen sonuçlar aynı gün içinde ya da çok kısa bir süre içerisinde erişime sunulacak.

Hacı adayları, kura sonucu sorgulama işlemlerini e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) aracılığıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.

Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt işlemleri ve konaklama türü seçimi gibi sonraki adımlara dair ayrıntılı duyuruları da çekilişin hemen ardından yayınlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Kaç hacı adayı kuraya katılıyor ve kaç kişi seçilecek?
Toplam 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı arasında yapılacak çekilişle 84 bin 942 kişi asil olarak belirlenecek.
#kura
#hac
#Diyanet
#Hac Başvuru
#Hac 2023
#Aktüel
