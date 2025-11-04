Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kuralar yarın çekilecek

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura, yarın saat 10.30’da noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

Türkiye’den hacca gitmeyi arzulayan vatandaşlar, bu yıl 11 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında hac başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak kura çekimine, bu yıl ilk kez başvuru yapan 184 bin 791 ve kaydını güncelleyen 1 milyon 615 bin 44 kişi olmak üzere toplamda 1 milyon 799 bin 835 hacı adayı katılım sağlayacak.

Bu çerçevede yarın Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacak çekilişle 84 bin 942 hacı adayı ile yedek isimler belirlenecek.

Türkiye’ye ek hac kotasının verilmesine dair kararın, 9 Kasım’da Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde imzalanacak mutabakatla netleşmesi öngörülüyor.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, kesinleşen sonuçlar aynı gün içinde ya da çok kısa bir süre içerisinde erişime sunulacak.

Hacı adayları, kura sonucu sorgulama işlemlerini e-Devlet kapısı (turkiye.gov.tr) aracılığıyla T.C. Kimlik numaraları ve şifreleriyle gerçekleştirebilecekler.

Diyanet, kura sonucunda asil listede yer alan hacı adaylarının kayıt işlemleri ve konaklama türü seçimi gibi sonraki adımlara dair ayrıntılı duyuruları da çekilişin hemen ardından yayınlayacak.