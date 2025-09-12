Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Eylül hafta sonu hangi sınav var?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek LGS, KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi birçok sınav hafta sonu yapılıyor.

Ayrıca üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinin sınavları da genel olarak hafta sonu düzenleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar tarafından hafta sonu sınav olup olmadığı ise merak ediliyor.

HAFTA SONU SINAV VAR MI 12-13 EYLÜL?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı gerçekleştirilecek. 12 Eylül 2025 Cumartesi günü KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endistüri İlişkileri) ve ikinci oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15'te başlayacak. 2. oturum ise öğleden sonra 14.45'te gerçekleştirilecek. İki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu kapsamda birinci oturum 12.45'te, ikinci oturum ise 17.15'te sona erecek.

13 Eylül 2025 Pazar günü ise KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) düzenlenecek. Pazar günü yapılacak olan üçüncü oturumun saat 10.15'te başlayacağı ve 12.55'te sona ereceği duyuruldu.

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR 12-13 EYLÜL?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre sınava 127 bin 307 kişi sınava başvuru gerçekleştirdi.