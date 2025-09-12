Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Eylül hafta sonu hangi sınav var?

Ülkemizde genel olarak sınavlar hafta sonları yapılıyor. Bu hafta sonu sınav olup olmadığı ise gündem oldu. Vatandaşlar tarafından hafta sonu hangi sınav olduğu merak ediliyor. ÖSYM tarafından 12-13 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavlar duyuruldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () ve Milli Eğitim Bakanlığı () tarafından gerçekleştirilecek LGS, , YKS, DGS ve ALES gibi birçok sınav hafta sonu yapılıyor.

Ayrıca üniversitelerin açıköğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinin sınavları da genel olarak hafta sonu düzenleniyor. Hal böyle olunca vatandaşlar tarafından hafta sonu sınav olup olmadığı ise merak ediliyor.

Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Eylül hafta sonu hangi sınav var?

HAFTA SONU SINAV VAR MI 12-13 EYLÜL?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre bu hafta sonu KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı gerçekleştirilecek. 12 Eylül Cumartesi günü KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endistüri İlişkileri) ve ikinci oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) gerçekleştirilecek.

Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Eylül hafta sonu hangi sınav var?

KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu saat 10.15'te başlayacak. 2. oturum ise öğleden sonra 14.45'te gerçekleştirilecek. İki oturumda da adaylara 150 dakika süre verilecek. Bu kapsamda birinci oturum 12.45'te, ikinci oturum ise 17.15'te sona erecek.

13 Eylül 2025 Pazar günü ise KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) düzenlenecek. Pazar günü yapılacak olan üçüncü oturumun saat 10.15'te başlayacağı ve 12.55'te sona ereceği duyuruldu.

Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Eylül hafta sonu hangi sınav var?

BU HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR 12-13 EYLÜL?

Bu hafta sonu 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavının birinci, ikinci ve üçüncü oturumu gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından açıklanan bilgilere göre sınava 127 bin 307 kişi sınava başvuru gerçekleştirdi.

