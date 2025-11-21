Hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var? 22-23 Kasım sınav programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelerin açık öğretim fakülteleri tarafından sınavlar hafta sonları gerçekleştiriliyor. Böylelikle çalışan vatandaşların katılım konusunda bir sıkıntı yaşamaması hedefliyor.

Vatandaşlar tarafından bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı olduğu ise araştırılmaya başlandı.

HAFTA SONU SINAV VAR MI, NE SINAVI VAR 22-23 KASIM?

Bu hafta sonu açıklanan bilgilere göre ATA AÖF vize sınavları gerçekleştirilecek. 23 Kasım 2025 Pazar günü ayrıyetten Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) yapılacak.

2025-ALES/3 kapsamında 23 Kasım 2025 Pazartesi günü için İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri saat 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Bu sayede T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden veya fotoğrafı bulunmayan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ALES 3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ALES/3 sınavı açıklanan bilgilere göre 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav toplam 150 dakika sürecek. 150 dakikanın ardından ise 12.45'te sınav sona erecek.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre ALES/3 sonuçları ise 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.