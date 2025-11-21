Menü Kapat
Bu tablo fiyatına Boğaz'da 5 yalı alınabilir! Ödenen rakam dudak uçuklattı

Kasım 21, 2025 12:54
1
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun otoportresi 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1949 yılında yaptığı otoportresi New York’ta düzenlenen müzayede 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satılarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu.

2
Meksikalı

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1949 yılında yaptığı "El sueno (La cama)" adlı otoportresi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede alıcı buldu. Kahlo’nun otoportresi Sotheby's Müzayede Evi'nde dün yapılan açık arttırmada 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı

3
Otoportre,

Otoportre, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No 1 adlı tablosu rekorunu geride bırakarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu. Ayrıca, New York’taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan satış Kahlo'nun Latin Amerikalı bir sanatçının eserleri için kendi müzayede rekorunu da kırdı.

4
Tabloyu

Tabloyu müzayedeye çıkaran ve kimliği açıklanmayan sahibinin, eseri 1980 yılında New York'ta düzenlenen bir müzayedede satın alındığı kaydedildi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.

Rekor fiyata satılan otoportre, Kahlo'nun eserlerinin sanatsal anıt ilan edildiği Meksika dışında özel koleksiyonlarda bulunan az sayıdaki eserinden biri. Kahlo'nun Meksika'daki kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan eserleri yurtdışında satılamıyor ya da imha edilemiyor.

5
"El sueno

"El sueno (La cama)" adlı otoportrede, Kahlo bulutların üzerinde süzülen bir yatakta uyurken tasvir ediliyor. Kahlo, altın bir battaniyeye sarılı, yeşil sarmaşıklar ve yapraklarla sarmalanırken yatağın üzerinde dinamitle sarılmış farklı çiçeklerle sarmalanan bir iskelet figürü yatıyor.

6
İŞTE O FİYATA ALINABİLECEK ŞEYLER

İŞTE O FİYATA ALINABİLECEK ŞEYLER:

Borsa İstanbul'daki büyük ve köklü şirketlerin hisselerinden oluşan devasa bir hisse senedi portföyü oluşturulabilir.

7
Orta

FABRİKA VE TESİS 

Orta büyüklükte, faaliyette olan, belli bir kapasiteye sahip modern bir sanayi veya üretim tesisinin sahibi olunabilir.

8
Ege

EGE VE AKDENİZ'DE LÜKS OTEL ZİNCİRİ

Ege veya Akdeniz kıyılarında bir veya iki adet lüks tatil köyünün ya da orta ölçekli bir otel zincirinin tamamı alınabilir.

9
İstanbul

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YALI

İstanbul Boğazı'nda 2 ila 5 adet ultra lüks yalı veya malikâne satın alınabilir.

10
Bir adet lüks,

LÜKS MEGA YAT

Bir adet lüks, orta menzilli özel iş jeti VEYA 40+ metrelik lüks, özel yapım bir mega yat satın alınabilir.

