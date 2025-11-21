Bu tablo fiyatına Boğaz'da 5 yalı alınabilir! Ödenen rakam dudak uçuklattı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1949 yılında yaptığı otoportresi New York’ta düzenlenen müzayede 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satılarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu.
Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun 1949 yılında yaptığı "El sueno (La cama)" adlı otoportresi, ABD’nin New York kentinde düzenlenen müzayedede alıcı buldu. Kahlo’nun otoportresi Sotheby's Müzayede Evi'nde dün yapılan açık arttırmada 54.7 milyon dolarlık rekor fiyata satıldı
Otoportre, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No 1 adlı tablosu rekorunu geride bırakarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu. Ayrıca, New York’taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan satış Kahlo'nun Latin Amerikalı bir sanatçının eserleri için kendi müzayede rekorunu da kırdı.
Tabloyu müzayedeye çıkaran ve kimliği açıklanmayan sahibinin, eseri 1980 yılında New York'ta düzenlenen bir müzayedede satın alındığı kaydedildi. Alıcının kimliği ise açıklanmadı.
Rekor fiyata satılan otoportre, Kahlo'nun eserlerinin sanatsal anıt ilan edildiği Meksika dışında özel koleksiyonlarda bulunan az sayıdaki eserinden biri. Kahlo'nun Meksika'daki kamu ve özel koleksiyonlarda bulunan eserleri yurtdışında satılamıyor ya da imha edilemiyor.
"El sueno (La cama)" adlı otoportrede, Kahlo bulutların üzerinde süzülen bir yatakta uyurken tasvir ediliyor. Kahlo, altın bir battaniyeye sarılı, yeşil sarmaşıklar ve yapraklarla sarmalanırken yatağın üzerinde dinamitle sarılmış farklı çiçeklerle sarmalanan bir iskelet figürü yatıyor.
Borsa İstanbul'daki büyük ve köklü şirketlerin hisselerinden oluşan devasa bir hisse senedi portföyü oluşturulabilir.
Orta büyüklükte, faaliyette olan, belli bir kapasiteye sahip modern bir sanayi veya üretim tesisinin sahibi olunabilir.
Ege veya Akdeniz kıyılarında bir veya iki adet lüks tatil köyünün ya da orta ölçekli bir otel zincirinin tamamı alınabilir.
İstanbul Boğazı'nda 2 ila 5 adet ultra lüks yalı veya malikâne satın alınabilir.
Bir adet lüks, orta menzilli özel iş jeti VEYA 40+ metrelik lüks, özel yapım bir mega yat satın alınabilir.