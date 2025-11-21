Bu tablo fiyatına Boğaz'da 5 yalı alınabilir! Ödenen rakam dudak uçuklattı

Otoportre, Georgia O’Keeffe’nin 2014 yılında 44.4 milyon dolara satılan Jimson Weed/White Flower No 1 adlı tablosu rekorunu geride bırakarak müzayede evi tarihinde en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri oldu. Ayrıca, New York’taki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan satış Kahlo'nun Latin Amerikalı bir sanatçının eserleri için kendi müzayede rekorunu da kırdı.