Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'

Okumak için geldiği Van'da kaybolan ve cansız bedeni günler sonra gölde bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 1 yıl sonra sürpriz bir tanık ortaya çıktı. Tanık, Rojin'in kaybolduğu 27 Eylül akşamında şahit olduğu olayı tek tek anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
21.11.2025
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
21.11.2025
saat ikonu 12:57

'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan 'in cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü'nde bulundu. Kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü savunan baba Nizamettin Kabaiş'in mücadelesi devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir kişi davada tanık olarak ifade verdi. 1 yıl sonra ortaya çıkan tanık 27 Eylül günü gördüklerini tek tek anlattı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'

O KIZ ROJİN MİYDİ?

Tanık, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşiyle birlikte bir etkinliğe katılmak için Van'da bulunduğunu belirtti. 27 Eylül akşamı, yani Rojin'in kaybolduğu gece, misafirhane ye dönerken yolda genç bir kız gördüklerini söyledi.

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'

"BİR ERKEK, ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZIN KOLUNDAN TUTTU"

Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."

Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'

"BENİ ŞÜPHELENDİRDİĞİ İÇİN İFADE VERDİM"

Tanık, ifadesinde bu duruma dikkat çekerek şöyle konuştu: "İki kişinin DNA'sının bulunması beni bu konuda şüphelendirdi. Bu nedenle ifade verdim."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA taramasında yeni gelişme!
Rojin Kabaiş'in ölümündeki tüm sır İspanya'da çözülecek!
ETİKETLER
#cinayet
#kayıp
#rojin kabaiş
#Van
#Cinayet Soruşturması
#Tanık
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.