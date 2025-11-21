Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık! Gördüğü her şeyi anlattı: 'Kızın kolundan tutup...'

Van'da 27 Eylül 2024 tarihinde kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 19 gün sonra Van Gölü'nde bulundu. Kızının intihar etmediğini, öldürüldüğünü savunan baba Nizamettin Kabaiş'in mücadelesi devam ederken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan bir kişi davada tanık olarak ifade verdi. 1 yıl sonra ortaya çıkan tanık 27 Eylül günü gördüklerini tek tek anlattı.

O KIZ ROJİN MİYDİ?

Tanık, geçtiğimiz yıl eylül ayında eşiyle birlikte bir etkinliğe katılmak için Van'da bulunduğunu belirtti. 27 Eylül akşamı, yani Rojin'in kaybolduğu gece, misafirhane ye dönerken yolda genç bir kız gördüklerini söyledi.

"BİR ERKEK, ROJİN'E BENZETTİĞİM KIZIN KOLUNDAN TUTTU"

Tanık ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Bir erkek, Rojin'e benzettiğim kızın kolundan tuttu. 'Yürü gidiyoruz' dedi. Kız da 'Babamın haberi var mı?' diye sordu. Erkek şahıs 'Var' dedi. Karşı yolda bir araç vardı. Aracın içinde genç bir erkek daha bulunuyordu. Kızla birlikte o araca bindiler. Nereye gittiklerini bilmiyorum."

"BENİ ŞÜPHELENDİRDİĞİ İÇİN İFADE VERDİM"

Tanık, ifadesinde bu duruma dikkat çekerek şöyle konuştu: "İki kişinin DNA'sının bulunması beni bu konuda şüphelendirdi. Bu nedenle ifade verdim."