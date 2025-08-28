Hakan Çalhanoğlu Galatasaray’a mı geliyor? Aslan paylaşımı ortalığı karıştırdı

Yaz transfer döneminin başından bu yana adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak son olarak Inter'de kalmaya karar veren Hakan Çalhanoğlu’nun son paylaşımı kafaları karıştırdı.

A Milli Takım'ın yıldızı için Türkiye'ye dönmek istediği iddiaları devam ederken paylaşım yeni söylentileri de beraberinde getirdi.

Birçok sarı-kırmızılı taraftar, bu gönderiyi transfer mesajı olarak yorumladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAY’A MI GELİYOR?

Yaptığı transferler ile adından söz ettiren Galatasaray için Hakan Çalhanoğlu iddiaları yeniden alevlendi.

Sosyal medya hesabından 5 aslan fotoğrafı paylaşan ve 'Aile' yazan tecrübeli oyuncu 3 çocuğu ve eşini aslanların üzerine etiketledi.

Galatasaraylı olarak bilinen milli yıldızın bu paylaşımı güne damga vururken transfer iddiaları da yeniden gündeme geldi.