Hakkı Alkan olayı nedir? Çalışanına saksı mı fırlattı neden gündem oldu?

Hakkı Alkan, bir çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından gündeme geldi.

Alkan'ın çalışanıyla önce sözlü münakaşaya başladığı, ardından çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıktı.

O anlar, güvenlik kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Alkan, saksıyı değil çiçeğin yapraklarını atmayı hedeflediğini söyleyip bu davranışlarından dolayı özür mesajı paylaştı.

Öte yandan Samet Jankovic ise yalnızca bu olayın değil, başka olayların da yaşandığını belirterek süreci yargıya taşıyacağını duyurdu.

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Hakkı Alkan, yayıncı ve ShiftDelete’in kurucusudur.

Medya sektöründe tanınmış bir isimdir. 2005 yılında ShiftDelete.Net’i kuran Hakkı Alkan çeşitli teknolojik içerikler paylaşmaya başladı.

Bu içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Alkan’ın kişisel Instagram hesabında 730 bin takipçisi bulunuyor.