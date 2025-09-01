Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hakkı Alkan olayı nedir? Çalışanına saksı mı fırlattı neden gündem oldu?

Shiftdelete'in kurucusu, yayıncı Hakkı Alkan’ın çalışanıyla arasında geçen bir tartışma ve saksı fırlatma olayı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hakkı Alkan olayı nedir? Çalışanına saksı mı fırlattı neden gündem oldu?
01.09.2025
saat ikonu 21:00
01.09.2025
saat ikonu 21:00

Hakkı Alkan, bir çalışanıyla yaşadığı tartışmanın ardından gündeme geldi.

Alkan'ın çalışanıyla önce sözlü münakaşaya başladığı, ardından çalışanına saksı fırlattığı ortaya çıktı.

O anlar, güvenlik kameralarına yansıyınca sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Hakkı Alkan olayı nedir? Çalışanına saksı mı fırlattı neden gündem oldu?

Alkan, saksıyı değil çiçeğin yapraklarını atmayı hedeflediğini söyleyip bu davranışlarından dolayı mesajı paylaştı.

Öte yandan Samet Jankovic ise yalnızca bu olayın değil, başka olayların da yaşandığını belirterek süreci yargıya taşıyacağını duyurdu.

Hakkı Alkan olayı nedir? Çalışanına saksı mı fırlattı neden gündem oldu?

HAKKI ALKAN KİMDİR?

Hakkı Alkan, yayıncı ve ShiftDelete’in kurucusudur.

Medya sektöründe tanınmış bir isimdir. 2005 yılında ShiftDelete.Net’i kuran Hakkı Alkan çeşitli teknolojik içerikler paylaşmaya başladı.

Bu içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan Alkan’ın kişisel Instagram hesabında 730 bin takipçisi bulunuyor.

