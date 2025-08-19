Menü Kapat
Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi

Araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu sonrası hangi araçlara kamera zorunluluğu getirdiği araç sahipleri tarafından merak edildi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Sosyal medyada “tüm araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu oldu” şeklinde paylaşımlar yapılsa da yönetmelik değişikliğinin kapsamı farklı. İşte kamera ve takip sisteminin zorunlu olduğu araçlar…

Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ’de yayımlanan yönetmelikle, bazı araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu hale getirildi. Düzenleme, sosyal medyada tartışma konusu olurken, hangi araçların kapsamda olduğu merak edildi.

HANGİ ARAÇLARA KAMERA ZORUNLU?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte, özellikle ticari taşımacılıkta kullanılan bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu getirildi. Buna göre, taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra belediyelere ait veya belediyeler tarafından yetkilendirilen toplu ulaşım araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı bulunuyor. Ayrıca, taksi dolmuşlar ve yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar da bu kapsama giriyor.

Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi

Düzenleme, tüm araçları kapsamıyor. Sadece yolcu taşımacılığında ticari olarak faaliyet gösteren araçların bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Böylece, özel kullanıma ait araçlar için böyle bir zorunluluk bulunmuyor.

Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yönetmelik değişikliği, “Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat” bölümünde yer alan düzenlemelerle yapıldı. Buna göre, M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, taksiler, taksi dolmuşlar, otobüsler ve belediyelere ait toplu taşıma araçları yeni düzenlemenin kapsamına giriyor.

Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi

Okul servisleri için de özel bir düzenleme yapıldı. 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında tescil edilen veya edilecek okul servis araçlarında kamera ve kayıt cihazı bulunması halinde, bu araçlar için 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar yeni şartlar aranmayacak.

Hangi araçlarda kamera zorunlu? Bazı araçlara kamera ve takip sistemi zorunluluğu geldi

ARAÇLARA KAMERA VE TAKİP SİSTEMİ ZORUNLULUĞU RESMİ GAZETE'DE

32991 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Ağustos 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeyle 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin geçici 12’nci ve 13’üncü maddeleri değiştirildi.

Yeni yönetmeliğe göre, ilk kez tescil edilecek araçlarda kamera ve takip sistemi şartı tescil sırasında aranacak. Ancak bu hüküm, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Daha önce tesci

ETİKETLER
#Otomobil
#resmi gazete
#Kamera Zorunluluğu
#Toklu Taşıma
#Takip Sistemi
#Araç Yönetmeliği
#Aktüel
