Hayatını kaybeden Maggie Smith, Harry Potter'da McGonagall karakterini oynadı

27 Eylül 2024 16:49 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:55

Sinema tarihinin en sevilen serilerinden biri olan Harry Potter'ın Profesör Minerva McGonagall karakterini oynayan oyuncunun hayatını kaybetmesi üzerine Maggie Smith öldü mü, neden aramasını yaptı.

Günümüzde halen popüler olan Harry Potter​'da yer alan Maggie Smith'in vefat haberi filmin hayranlarını üzdü.

Oynadığı karakter ile adından söz ettiren oyuncunun hayatını kaybetmesiyle beraber kimdir, kaç yaşındaydı merak edildi.

HARRY POTTER'IN MCGONAGALL KARAKTERİ KİM?

Filmde Profesör Minerva McGonagall karakterini Maggie Smith oynuyordu. Smith, 28 Aralık 1934 tarihinde doğdu. Küçük yaşlardayken Oxford'a taşınan oyuncu kariyerinde ilk deneyimini 1958 senesinde "Nowhere to Go" ile yaşadı.

Harry Potter serisinde oynadığı rol ile sevilen isim, Shakespeare'in eserinin animasyon parodisi Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet için seslendirmede bulundu.

MAGGİE SMİTH ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Popüler olan Harry Potter serisinin sevilen karakterlerinden biri olan Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Üzücü haberi oğulları Toby Stephens ve Chris Larkin verdi.

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.