TGRT Haber
31°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Hükümetin memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifi belli oldu mu ne kadar?

Hükümet, memur ve memur emeklileri için 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan ilk maaş zammı teklifini sundu. Peki, memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifi ne kadar?

Hükümetin memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifi belli oldu mu ne kadar?
Milyonlarca kamu görevlisi ve emeklisinin iki yıllık maaş artışlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti, 'nda düzenlenen toplantıda ilk teklifini sendikalara iletti.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayan müzakerelerle devam ediyor.

Süreç, Kamu İşveren Heyeti ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) başta olmak üzere yetkili sendika temsilcilerini bir araya getiriyor.

Görüşmeler, kamu görevlilerinin genelini ve 11 hizmet kolunu ilgilendiren konuları kapsıyor.

Hükümetin memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifi belli oldu mu ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE İLK ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklife göre, hükümet kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 oranında yapılmasını önerdi.

Teklif, 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4'lük bir artışı içeriyor.

Bakan Işıkhan, bu rakamların müzakere sürecindeki "ilk teklif" olduğunu vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Açıklanan zam teklifi nihai karar mı?
Hayır, bu teklif nihai bir karar değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sunulan rakamların "ilk teklif" olduğunu ve toplu sözleşme sürecinin devam ettiğini açıkça belirtmiştir. Taraflar arasındaki müzakereler sürecektir.
