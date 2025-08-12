Hükümetin memur ve memur emeklilerine ilk zam teklifi belli oldu mu ne kadar?

Milyonlarca kamu görevlisi ve memur emeklisinin iki yıllık maaş artışlarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda ilk teklifini sendikalara iletti.

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayan müzakerelerle devam ediyor.

Süreç, Kamu İşveren Heyeti ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) başta olmak üzere yetkili sendika temsilcilerini bir araya getiriyor.

Görüşmeler, kamu görevlilerinin genelini ve 11 hizmet kolunu ilgilendiren konuları kapsıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE İLK ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklife göre, hükümet kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6 oranında zam yapılmasını önerdi.

Teklif, 2027 yılı için ise ilk altı ayda yüzde 4 ve ikinci altı ayda yüzde 4'lük bir artışı içeriyor.

Bakan Işıkhan, bu rakamların müzakere sürecindeki "ilk teklif" olduğunu vurguladı.