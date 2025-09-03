Hurda araç ve ÖTV indirimi çıktı mı? İlk Arabam Yerli Otomobil uygulaması ne?

Hurda teşviki 2025 için Meclis'teki son gelişmeler takip edilirken, sıfır otomobil alacaklara yeni destekler açıklanmaya devam ediliyor.

ÖTV indirimi ile hesaplı fiyata sıfır araç alma olanağı sağlamayı amaçlayan İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı, belirli şart ve koşulları yerine getiren vatandaşlara önemli avantaj sağlayacak.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE YARDIM PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'nin yerli otomotiv endüstri altyapısını geliştirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı" kapsamında destek sunulacak.

Programla özellikle dar gelirli grupların satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman imkânı verilmesi hedefleniyor.

Ailelerin ihtiyacının yerli ve sıfır otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon salımının azalmasını da beraberinde getireceği öngörülüyor.

Sağlanacak desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG satışlarına da katkı yapması bekleniyor.