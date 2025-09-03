Menü Kapat
Editor
 Erdem Avsar

Hurda araç ve ÖTV indirimi çıktı mı? İlk Arabam Yerli Otomobil uygulaması ne?

Hurda Desteği ve ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar için İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı fırsatı sunuldu. Peki, İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek projesi nedir?

Hurda araç ve ÖTV indirimi çıktı mı? İlk Arabam Yerli Otomobil uygulaması ne?
03.09.2025
03.09.2025
saat ikonu 16:59

teşviki 2025 için Meclis'teki son gelişmeler takip edilirken, sıfır otomobil alacaklara yeni destekler açıklanmaya devam ediliyor.

ÖTV indirimi ile hesaplı fiyata sıfır araç alma olanağı sağlamayı amaçlayan İlk Arabam Aile Yardım Programı, belirli şart ve koşulları yerine getiren vatandaşlara önemli avantaj sağlayacak.

Hurda araç ve ÖTV indirimi çıktı mı? İlk Arabam Yerli Otomobil uygulaması ne?

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE YARDIM PROGRAMI NEDİR?

Türkiye'nin yerli otomotiv endüstri altyapısını geliştirmek ve otomobile erişimi kolaylaştırmak amacıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Yardım Programı" kapsamında destek sunulacak.

Programla özellikle dar gelirli grupların satın alma gücüne uygun uzun vadeli finansman imkânı verilmesi hedefleniyor.

Hurda araç ve ÖTV indirimi çıktı mı? İlk Arabam Yerli Otomobil uygulaması ne?

Ailelerin ihtiyacının yerli ve sıfır otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon salımının azalmasını da beraberinde getireceği öngörülüyor.

Sağlanacak desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili satışlarına da katkı yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı gerçekten araç fiyatlarını düşürecek mi?
Program kapsamında sunulacak uzun vadeli finansman ve ÖTV indirimi, özellikle düşük gelirli aileler için sıfır otomobile erişimi kolaylaştıracak
